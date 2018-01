¿Ha plagiado Lana Del Rey a Radiohead?

Madrid, España.- Lana Del Rey confirmó que Radiohead la demandó por infracción de copyright, al considerar la banda británica que la canción Get free de la neoyorkina es un plagio de su clásico de 1992, Creep.

"Es cierto lo de la demanda judicial. Aunque sé que mi canción no fue inspirada por Creep, Radihead cree que sí y quiere el cien por cien de los derechos. Les ofrecí el 40% en estos meses, pero ellos solo aceptarán el 100. Sus abogados están siendo implacables, así que lo decidiremos en los tribunales", escribió Lana Del Rey en Twitter.

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing - I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court. — Lana Del Rey (@LanaDelRey) 7 de enero de 2018

Get free es una canción del último disco de Lana Del Rey, Lust for life (2017), y está acreditada a la propia artista junto a Kieron Menzies y Rick Nowels.

Se da la circunstancia de que Radiohead fueron demandados de esta misma manera por la autoría de Creep, de tal manera que Albert Hammond y Mike Hazlewood, de The Hollies, fueron añadidos por decisión judicial como autores en los créditos oficiales del tema, al considerarse que Creep estaba más que inspirada por The air that I breathe.

Escuchamos las tres canciones a continuación: