Gustavo Cerati no ha muerto, sus éxitos lo mantienen vivo

Seguramente has escuchado “De Música Ligera” de Soda Stereo y por supuesto cantarla en alguna reunión, no importa si eres fan o no, esta es una de las canciones que nos hace recordar a uno de los grandes del rock, Gustavo Cerati.

Un día como hoy pero de 2014, una lamentable noticia se dio a conocer, el cantante argentino nos diría adiós para siempre.

Y es que a pesar de que Cerati se mantuvo por cuatro años en coma, su presencia vivía en cada uno de sus seguidores, incluso después de su muerte.

🎧- De música Ligera.#GustavoCerati

Con esta nos fuimos... que tengan el mejor día posible.. pic.twitter.com/q3Myo688c2 — SiSi (@DESIFRABETA) July 26, 2019

Joyas hechas canciones fue el gran tesoro que nos dejó el argentino, desde que estuvo con la banda Soda Stereo, hasta los éxitos que hizo como solista.

“De música ligera”, “La ciudad de la furia” o “Persiana americana” definieron su tan definido y único estilo de la agrupación a la que pertenecía, en los 80´s y 90´s.

Ver esta publicación en Instagram 10 años de “Fuerza Natural”. Una publicación compartida por Gustavo Cerati (@cerati) el 3 de Sep de 2019 a las 6:01 PDT

Con ellos grabó siete discos: Soda Stereo, Nada personal, Signos, Doble vida, Canción animal, Dynamo y Sueño Stereo.

Sin embargo, comenzaron a surgir problemas entre el grupo por problemas personales hasta su desintegración, y después de 15 años, Cerati decidió emprender su vuelo y comenzar una nueva aventura como solista.

"El arte te da la posibilidad de mentir, de imaginar, de cambiar los esquemas. Ojalá me animara a mucho más de lo que me animo. De eso se trata ser artista, de animarse, de ser cara rota, pero con talento":

Gustavo Cerati

Ver esta publicación en Instagram Sesiones de grabación de "Siempre Es Hoy" Buenos Aires, Argentina 12 de Junio de 2001 Cámara: @germansaez Una publicación compartida por Gustavo Cerati (@cerati) el 15 de Feb de 2019 a las 4:54 PST

Alguna vez Gustavo Cerati dijo en entrevista para Mucho Music que la música para él representaba su vida, lo que definía como "una puerta que abro continuamente. Es una de las cosas que más me gustan en la vida y la tengo ahí. Es como una especie de gimnasia emocional. Me lleva a un lugar de entusiasmo y locura que pocas cosas me producen”.

Como solista grabó cinco discos: Amor amarillo (que hizo cuando todavía formaba parte de Soda Stereo), Bocanada, Siempre es hoy, Ahí vamos y Fuerza natural. Fue precisamente cuando presentó este último álbum en 2009 que declaró: “Si yo me retirara ahora en este momento, que no creo que sea muy factible, pero supongamos que sí, me iría contento por Fuerza natural”.

Ver esta publicación en Instagram Foto de prensa de “Nada Personal”. Buenos Aires, Argentina, 1986. Archivo de Unísono. Una publicación compartida por Gustavo Cerati (@cerati) el 1 de Abr de 2018 a las 4:08 PDT

Lamentablemente Cerati tuvo que poner pausa a su carrera musical, puesto que el 15 de mayo del 2010 sufrió un accidente cerebrovascular isquémico, luego de ofrecer un concierto en Caracas, Venezuela.

Previo a esto, ya había sufrido un tromboflebitis, debido a su tabaquismo el cual era muy fuerte, tanto que llegaba a fumar hasta 40 cigarros diarios.

El músico que habría inspirado a a nuevas generaciones cayó en coma, y así estuvo por cuatro años, hasta que decidieron desconectarlo.

Ver esta publicación en Instagram Conferencia de prensa Gira Me Verás Volver Buenos Aires, Argentina 20 de Septiembre de 2007 Cámara: @germansaez Una publicación compartida por Gustavo Cerati (@cerati) el 17 de Mar de 2019 a las 11:51 PDT

Gustavo Cerati nació el 11 de agosto de 1959, en Buenos Aires, Argentina, a los nueve años recibió su primer guitarra, y de ahí la música lo acompañó en toda su vida.

Es por eso que a cinco años de su muerte le decimos “¡Gracias… totales!”

“… poder decir adiós es crecer”.

|| Con información de David Palma ||