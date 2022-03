Halle Berry reconoce a las mujeres en los Critics' Choice Awards

Halle Berry fue reconocida con el premio "See her", que otorga la Critics Choice Association durante la ceremonia de los Critics' Choice Awards. La ganadora del Óscar por "El pasado nos condena" agradeció el galardón con un mensaje donde reconoció la labor de las mujeres en el cine.

"Estoy agradecida de vivir en esta época donde las mujeres se están revelando y estamos contando nuestras propias historias, porque nosotras vamos a escribir, producir, dirigir. Si somos lo suficientemente valientes, la protagonizaremos. Todo al mismo tiempo. Usaremos nuestra inteligencia emocional para contar historias que no quepan en las nociones establecidas, que nos muestren por completo", expresó.

Asimismo detalló que durante los 30 años en la industria, se ha percatado que para que sus papeles tengan un impacto verdadero en su comunidad, es necesario adaptarlos a su realidad. Por ello, compartió un poco de su experiencia con su más reciente película, "Herida".

"La primera vez que leí el guión me di cuenta que no estaba escrito para una mujer como yo", platicó. "Cuando la vieron me dijeron lo sorprendidos que estaban. En ese momento entendí por qué necesitaba contar esta historia, entendí su poder. Porque dije si fue incómodo ver esa historia, imagínate ser esa mujer que lo vive. Es el poder de la narración, puede despertar nuestra conciencia. Debemos tener compasión y empatía para con los demás".

La actriz también aprovechó para reconocer la labor de su colega, Issa Rae, quien le entregó el premio, y en su opinión ha contribuido a ver cómo se ve a las mujeres afroamericanas en la televisión.