"Hallelujah", recordamos al gran Leonard Cohen con su canción más icónica

Leonard Cohen fue un gran músico cantante, poeta y novelista canadiense que sin duda fue reconocido internacionalmente por su icónico tema: Hallelujah.

La canción fue publicada en su álbum "Various Positions" en 1984, sin embargo, al principio pasó desapercibida.

Posteriormente, John Cale integrante de la banda The Velvet Underground, hizo en 1991 su primer cover teniendo una buena aceptación pero fue hasta 1994 que la canción se hizo famosa.

La versión del cantautor estadounidense Jeff Buckley resultó ser la más más aclamada al salir en su primer y único álbum de estudio, "Grace".

Fue así que el tema se popularizó y diera pie a un camino interminable de covers, que a lo largo de los años se han dado a conocer por numerosos artistas.

La letra de la canción es un poema basado en historias bíblicas, relatos antiguos, creencias, la fe y las inseguridades e inquietudes existenciales. Cohen uso la simbología judía para expresar la gloria y la pena de amar.

Cabe destacar, que la versión de Buckley es tan popular, que incluso fue utilizada para el soundtrack de la película "Shrek"

"Un explorador"

Como músico, Cohen desarrolló una carrera con una continua exploración de temas como la religión, la política, el aislamiento, las relaciones personales y la sexualidad.

Fue definido por el crítico Bruce Eder como "uno de los cantantes y compositores más fascinantes y enigmáticos de finales de los 60".

El intérprete forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll de los Estados Unidos y del Salón de la Fama Musical de Canadá.

Recibió la Orden de Canadá, la Orden Nacional de Quebec y en 2011 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

El poeta falleció el 7 de noviembre de 2016 a la edad de 72 años. En su momento, su hijo Adam comentó: "Mi padre murió en paz en su casa sabiendo que había grabado lo que él sentía era uno de sus mejores discos (You Want It Darker)".

Su cuerpo fue enterrado en Montreal al lado de sus padres.

