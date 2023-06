Harrison Ford se despide Indiana Jones con su quinta película

Para Harrison Ford interpretar a “Indiana Jones” durante más de cuarenta años en cinco películas fue una experiencia singular, por lo que coloca a esta franquicia en una categoría distinta a otros proyectos en los que ha participado.

Este año se despide del personaje con “Indiana Jones y el dial del destino”, cinta que considera le brinda un buen cierre a la ya clásica historia de este héroe, que inició en 1981 bajo la dirección de Steven Spielberg.

Te puede interesar: Mujeres dominan nominaciones al Ariel en la categoría de Mejor Dirección

“Siento que es satisfactorio para la audiencia”, comenta el actor en un encuentro virtual en el que estuvo presente El Sol de México. “Nos preocupamos, y pusimos nuestro interés en este personaje. Tratamos de moldear una historia que lo trajera de vuelta a sus vidas con algo interesante”.

Cortesía: The Walt Disney Studios

En esta despedida que califica como “espléndida”, vemos a un “Indy” casi retirado, que se ve obligado a regresar a la aventura cuando la hija de un antiguo colega (Phoebe Waller-Bridge) lo busca para que le ayude a localizar la parte faltante de un artefacto creado por Arquímedes, el cual presuntamente tiene la capacidad de controlar el tiempo.

Ford destacó que ponerse en los zapatos del aventurero lo ayudó a “conocer mi trabajo un poco más”, pues se percató que como intérprete es una especie de asistente para los contadores de historias de cuya pluma salió la idea original.

“El personaje significa para mí lo que significa para la audiencia, porque ese es el servicio que existe en el contrato entre nosotros. Estoy obligado a dar lo mejor de mí en aquello que quiero contar”, mencionó.

Con respecto a la respuesta de la audiencia, comentó que “cuando he sido recibido con el mismo calor y generosidad que “Indiana Jones” durante este período, es increíble, y me lo tomo personal. Significa mucho que a la gente le guste lo que he hecho, y espero aprecien esta contribución”.

George Lucas es el creador de este universo, cuya idea inicial surgió en 1973. Desde su primera entrega su éxito fue rotundo, obtuvo cinco premios Oscar (incluyendo Mejores Efectos Visuales y Mejor Dirección de Sonido), y hasta un Grammy por su banda sonora, compuesta por John Williams y que es el sello que lo identifica.

A lo largo de las décadas, y con el lanzamiento del resto de las películas, se dio pie a la creación de juguetes, videojuegos e incluso hasta atracciones en los parques de Disneylandia. También ha tenido referencias en otras películas y series, como “Toy Story” y “The Big Bang theory”.

Al preguntarle por qué decidió volver para esta última aventura, Harrison respondió que siempre quisó “cerrar su historia, viéndolo al final de su carrera, e incluso al final de su vida. Teníamos un muy buen guion, y ese fue el ánimo para continuar con el proyecto”.

Cortesía: The Walt Disney Studios

CUMPLE UN SUEÑO DE LA INFANCIA

El danés Mads Mikkelsen es otro de los actores que se suma en esta nueva cinta, dando vida al villano, “Jürgen Voller”. Para él ha sido un gran honor formar parte de este mundo, pues su generación creció viendo a “Jones” realizar sus hazañas.

Gossip Honran a los pioneros del espectáculo con la muestra La Caravana Corona

Según recuerda, fue gracias a su hermano que conoció estas películas, por lo que si bien no es la primera franquicia donde participa (previamente apareció en “Animales fantásticos” y en “Rogue One” de la saga “Star Wars”), sí “fue la primera con la que crecí”.

“Es verdad decir que formó a nuestra generación. Tengo muchos amigos, específicamente directores de cine, quienes comenzaron gracias a esa película. Así que obviamente, estar sentado aquí, como un niño que sólo quería ser él (Indiana Jones), es un gran honor estar aquí 42 años después”.

Con respecto a los villanos que ha interpretado a lo largo de su carrera; entre los que destacan “Gellert Grindelwad” de “Animales fantásticos” y “Hannibal” de la serie del mismo nombre; precisó que antes de ponerse en sus zapatos siempre trata de comprender sus motivaciones.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Trato de encontrar lo que los humaniza hasta cierto punto. Si no me puedo identificar con sus sueños, lo reemplazo con algo más con que pueda soñar, porque este personaje tiene una pasión. Y si no lo entiendo, simplemente sustituyo esa pasión con otra cosa. De esa manera, con un poco de suerte la historia tiene unidad al final”.

“Indiana Jones y el dial del destino” se estrena este 29 de junio en salas de cine, es apta para todo público.