Harry Styles ahora es retro en su nuevo disco Fine lines

Los integrantes de la famosa banda inglesa One Direction, han demostrado que existe vida después de las boybands, la más reciente muestra de ello, fue Harry Styles quien lanzó Fine lines, su última producción discográfica de pop.

El cantante reveló para la revista Rolling Stone, que su nuevo disco ha podido explorar de manera más libre la música y así como los muchos cambios que han sucedido en su vida desde su salida de la agrupación y las experiencias sentimentales.

Así, desde el pasado Met Gala, Styles ha acaparado todas las miradas por sus atuendos vaporosos, pendientes de perlas y uñas pintadas, e incluso por posar en sus redes sociales con atuendo de bailarina de ballet clásico.

Así el cantante ha demostrado no tenerle miedo a las "nuevas masculinidades" cuya imagen se extiende a su nuevo disco, con un aspecto retro que rememora a los años 70 tanto en el sonido como en el look, en el que se incluyen sencillos como Canyon Moon, Watermelon Sugar o Adore you , el cual ha acumulado más de 40 millones de reproducciones y más de 10 millones de visitas a nivel mundial.

Lo que muchos no saben, es que este último video cuenta con la participación de la cantante catalana Rosalía, puesto que no se observa su figura en el video, más se puede escuchar su voz, pues la española es la narradora de una historia que tiene sitio en Eroda, que al revés, quiere decir Adore.

El cantante celebró el lanzamiento de su álbum en un evento titulado Harry Styles, fine line live at the forum, en Los Ángeles y comenzará su gira mundial en abril del 2020 titulada Love on tour, con la que llegará a México el 29 de septiembre en la Arena Monterrey, 1 de octubre en la Arena Guadalajara y el 3 del mismo mes el Foro Sol.

Harry Styles comenzó su carrera artística en 2010 tras audicionar en The X Factor, lo que devino en la formación de la agrupación mundialmente famosa One Direction, en la que compartía créditos con los cantantes Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson y de la que fue parte hasta el 2015. Un año más tarde el cantante lanzaría su primer sencillo como solista y posteriormente, su primer álbum titulado Harry Styles.