Harry Styles sorprende a fans con el primer adelanto de su video "Golden"

Harry Styles dio una grata sorpresa a sus fans el día de hoy al revelar un pequeño adelanto sobre el lanzamiento de su nuevo video "Golden".

Por medio de sus redes sociales, el cantante publicó una foto donde se le mira parado en la playa con el mar de fondo y luciendo un particular look sin camisa, con sombrero y pantalones acampanados.

GOLDEN. pic.twitter.com/NmLxXjKaud — HSHQ (@HSHQ) October 23, 2020

Tras la publicación, sus seguidores lo volvieron tendencia hasta llegar a los primeros lugares en Twitter.

Incluso hace unos días el hashtag #GoldenIsComing también fue tendencia luego de que sus admiradores sospecharan que el lanzamiento estaba cerca.

NUEVAMENTE SE ACTUALIZO LA PÁGINA DE HARRY! #GoldenIsComing https://t.co/oJgpBaadGd pic.twitter.com/SII7lZcD4w — _One_Direction.Forever28 (@Forever28One) October 22, 2020

La página "Do you know who you are", creada por el propio Harry, fue la pista que hizo a sus fans darse cuenta de que el estreno se aproximaba.

El sitio web crea mensajes personalizados para quienes escriben su nombre y el de un amigo haciendo alusión a la canción "Golden".

Dicho tema viene de su más reciente álbum "Fine Line", el cual fue estrenado el pasado 12 de diciembre.

FINE LINE. THE ALBUM. OUT NOW.https://t.co/xkqHnAr55E pic.twitter.com/tvEyZjeEWn — Harry Styles. (@Harry_Styles) December 13, 2019

Cabe destacar que actualmente, Styles se encuentra filmando "Don't Worry Darling", la nueva película de la cineasta y actriz Olivia Wilde.

