Helen Mirren será Catalina la Grande en una nueva miniserie

Madrid.- La actriz británica Helen Mirren será la protagonista de la nueva serie Catalina la Grande, que producen las plataformas Sky y HBO, y que dirige Philip Martin, ganador del BAFTA y de un Emmy por The Crown.



Se trata de una miniserie de cuatro capítulos sobre los últimos años de reinado de la poderosa emperatriz rusa del siglo XVIII, que Sky estrenará en 2019, según informó la plataforma de contenidos en una nota.



Ambientada en el lujoso y despiadado entorno político de la corte rusa del siglo XVIII, la ganadora de un Oscar. Helen Mirren, dará vida a una de las líderes femeninas más poderosas de todos los tiempos, Catalina la Grande.

Con Mirren, Jason Clarke (Zero Dark Thirty) será el encargado de interpretar a Potemkin, el hombre de estado predilecto de Catalina, a la vez que su amante y comandante del ejército.



En el reparto figuran también la británica Gina McKee (Notting Hill), que dará vida a la condesa Bruse, amiga y confidente de la emperatriz, y Rory Kinnear (The Imitation Game), como el ministro Panin, un habilidoso político que actuará como consejero de Paul (Joseph Queen), el hijo y heredero de Catalina.



La miniserie, cuya producción se está actualmente llevando a cabo en Rusia, Letonia y Lituania, se centrará en los últimos años de los 34 que duró el reinado de Catalina, cuando forjó la reputación de Rusia como una de las grandes potencias de Europa.



Escrita por Nigel Williams (Elizabeth I), Catalina la Grande está producida por Origin Pictures y New Pictures y es parte del acuerdo global de Sky y HBO para la producción de series de ficción.