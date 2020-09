Helen Reddy, cantante del himno feminista "I Am Woman", muere a los 78 años

La cantante Helen Reddy, cuya canción de 1972 "I Am Woman" se convirtió en un himno feminista global, murió el martes en Los Ángeles a los 78 años, dijo su familia.

"Nuestros corazones están rotos. Pero nos reconforta saber que su voz vivirá para siempre", escribió la familia en su cuenta oficial de Facebook.

Nacida en Australia, Reddy se mudó a Estados Unidos cuando tenía poco más de 20 años, después de ganar un concurso de talentos. Inicialmente encontró el éxito con la canción "I Don’t Know How To Love Him" en 1971.

Pero su tema "I Am Woman" alcanzó el primer lugar en 1972 y la lanzó al estrellato mundial, que continuó con una serie de éxitos como "Delta Dawn", "Angie Baby" y "Ain't No Way to Treat a Lady". Tuvo su propio programa de variedades de televisión "The Helen Reddy Show" y protagonizó filmes de Hollywood.

Reddy fue la vocalista femenina con más ventas en 1973 y 1974. Su carrera declinó en la década de 1980 antes de retirarse oficialmente en 2002. En 2015 le diagnosticaron demencia.