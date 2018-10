Horacio García sobrevivirá entre demonios y criminales

Aunque ha encabezado repartos en producciones importantes, tanto en México como en Estados Unidos, el hecho de protagonizar la serie Diablero, la cual lo puede convertir en un ícono de la cultura pop y estar en la cuarta temporada de Narcos, ponen a Horacio García Rojas en el ojo público de una manera descomunal.

Porque ambos proyectos se transmitirán por Netflix, Narcos comienza el 12 de noviembre y Diablero, que también estelarizan Christopher Von Uckermann y Fátima Molina, se verá el 21 de diciembre. Filmar estas series, para el mexicano fue una aventura de la que García Rojas nos platica en entrevista.

“A Diablero entré por medio de casting. Estaba firmando una película con Rigoberto Castañeda y me acababa de quedar en Narcos y Sandra León me habla para la audición y yo ya había tenido años antes una experiencia donde se mezclaron dos proyectos y quedé mal con todo mundo. No quería que me sucediera de nuevo”. Agrega: “Lo favorable es que las dos producciones son amigos del trabajo y buenos colegas, entre los dos me apoyaron y estoy muy contento porque es una serie (Diablero) como más de culto, de terror, con tintes de acción y de novela negra y apela a las tradiciones mexicanas sin ser documentalista y en México somos realismo mágico, como Macario como Coco y este programa es como en esa tesitura”.

Foto: Laura Lovera

El artista, quien ha participado en emisiones como Texas Rising, además de las cintas Julia y La Carga de Alan Jonsson Gavica, que protagonizó, menciona que dicha serie es basada en la novela El diablo me obligó que es “muchísimo más oscura. Mi personaje es un diablero profesional, no de la Merced (risas). Es un individuo que se dedica a cazar entidades oscuras y será muy grato para la gente y algo novedoso en la pantalla “.

Mencionó que hacer dos personajes al mismo tiempo, para él implicó una experiencia enriquecedora como actor, debido a que ambos personajes son “diametralmente opuestos” y podía cambiar el switch fácilmente, lo cual se le hubiera dificultado si tuvieran características similares.

Respecto al impacto que actualmente tienen la series mediante plataformas como la mencionada, Horacio García Rojas destacó que actualmente “el cine está entrando una etapa donde los blockbusters se van más a lo visual y muchos de los cineastas se están pasando a la televisión para contar sus historias, donde tienes ocho capítulos para desarrollarlas, lo cual hace que la llamada pantalla chica crezca y se apueste al contenido y a la educación de público para propuestas distintas a las acostumbrada.

Sobre su trabajo en Narcos el actor comentó “Traté de no involucrarme para no hacer una apología de este problema social, pero la serie es más bien una radiografía de como se entretejen estas mafias y las consecuencias de involucrarte”