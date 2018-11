Hoy se estrena serie documental de Ariana Grande en YouTube

La serie documental "Ariana Grande: Dangerous woman diaries", que mostrará el detrás de cámaras de la gira “Dangerous woman” de la artista estadounidense, se estrenará hoy el primer episodio por YouTube.

Cada episodio saldrá cada jueves por esta plataforma con una duración aproximada de media hora y es dirigido por Alfredo Flores y producido por Alfredo Flores, ganador del Shorty Award al Mejor Director; producido por el mánager estadounidense, Scooter Braun y GoodStory Entertainment de JD Roth.

La producción original del sitio web sigue a la estrella de pop durante su gira de 2017 y a través de la creación de su tercer álbum de estudio “Sweetener”.

Ver esta publicación en Instagram 🖤 Una publicación compartida por Ariana Grande (@arianagrande) el 28 de Nov de 2018 a las 9:16 PST

El documental presentará imágenes exclusivas de Ariana Grande en el estudio de grabación con Pharrell; videos musicales de "The light is coming" y "God is a woman", en el set; así como los ensayos para su actuación en los Premios MTV.

“Dangerous woman diaries” incluye presentaciones en vivo de canciones como "Focus," "Into you", "Touch It", "Side to side", "One last time" y "Dangerous woman".

Ver esta publicación en Instagram omg where should i start like- i literally can’t find words how thankful i am. i love you all with all my heart and this will never end. and the funny thing is that i EXACTLY 2 months ago reached 10k and now i have 20k omg whatttt! i mean ik that followers are just a number.. but this means alot to me. ILOVEYOUSOFUCKINMUCHOMGTHANKYOU Una publicación compartida por ᴬᴿᴵᴬᴺᴬᵀᴼᴿ| 21,2k ily (@_dangerous_woman_ariana) el 23 de Nov de 2018 a las 3:51 PST

Asimismo, se mostrarán imágenes del concierto “One love Manchester”, que organizó la cantante para beneficiar a las familias de las víctimas de un ataque suicida con bombas en el exterior del Manchester Arena, luego de su concierto del 22 de mayo de 2017.

Los cuatro segmentos de la serie estarán disponibles a partir del 29 de noviembre en el canal de Ariana Grande en YouTube para los suscriptores Premium.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ariana Grande (@arianagrande) el 16 de Ago de 2018 a las 9:01 PDT

Estreno de “Thank U, Next”

Recientemente, Ariana Grande estrenó su nuevo éxito titulado “Thank U, Next”, mismo que anunciaron, ya tiene videoclip en donde recreó escenas de películas como "Chicas Pesadas" o Legalmente Rubia". La también actriz, publicó el primer adelanto de este video, si no lo has visto aún, aprovecha este momento:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ariana Grande (@arianagrande) el 26 de Nov de 2018 a las 10:00 PST Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ariana Grande (@arianagrande) el 24 de Nov de 2018 a las 7:37 PST

La Mujer del 2018

Cabe resaltar que esta talentosa cantante fue reconocida por Billboard como la Mujer del Año 2018

"Siempre se defiende a sí misma y a sus decisiones en un mundo que a menudo no es hospitalario con ese tipo de fuerza en las mujeres jóvenes. Tiene agallas, está haciendo la mejor música de su carrera, y es absolutamente merecedora de la Mujer del Año", aseguró Ross Scarano, vicepresidente de contenido de Billboard.

Ver esta publicación en Instagram thank u @billboard for this honor 🖤 now everybody please go out and ᵛᵒᵗᵉ Una publicación compartida por Ariana Grande (@arianagrande) el 6 de Nov de 2018 a las 8:11 PST





Con información de Notimex