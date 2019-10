Hugh Jackman se gana a México con presentación de The Man. The Music. The Show

La Arena Ciudad de México se convirtió en un fabuloso escenario de Broadway en el que HughJackman hizo su magia y conquistó durante dos horas a las más de 14 milpersonas que se dieron cita anoche para ver TheMan. TheMusic. The Show.

El actor comenzó con el tema TheGreatest Show, acompañado de ocho bailarines y una orquesta de 20 músicos.

Con un “¡Hola Ciudad de México!”,Jackman saludó a su audiencia, quien le dio la bienvenida con gritos de júbilo para dar paso a la canción Come Alive.

Al terminar, el artista se acercó a sus fans, quienes le regalaron un sombrero de charro y una muñeca otomí, dedicándoles unas palabras:

“¿Cómo estamos México? Me encanta tu país. Gracias. ¿Están listos para la fiesta? Esta es la última ciudad del tour. Amo esta ciudad”.

Siguió Gastón de la cinta la Bella y la Bestia, para luego dar paso a un romántico momento, en el que el actor le dedicó el show a su esposa Deborra-Lee Furness, quien se encontraba en primera fila. El artista bajó del escenario, la besó y la presentó al público, quien ovacionó a la pareja.

Jackman tocó el piano, estuvo acompañado por el Coro Gay de la CDMX y le cedió el escenario a Keala Settle, quien interpretó This is Me,al mismo tiempo que la arena se iluminó gracias a los asistentes, quienes usaron sus celulares como linternas, lo cual emocionó a la actriz, quien se llevó los aplausos del público.

Temas como You Will be Found, I Go to Rio, A Million Dreams, Singing in The Rain, Luck Be a Lady y Somewhere Overthe Rainbow fueron otras canciones que emocionaron a los presentes, así como One Day More, tema del filme Los Miserables.

El ídolo también bailó tap, subió a un fan al escenario para bailar con él,hizo un homenaje al actor Peter Allen y recordó su icónico personaje de Wolverine.

Finalmente, Jackman agradeció a los mexicanos por su cariño y apoyo, dando por terminada una inigualable velada.