Hugh Keays-Byrne, actor de Mad Max, fallece a los 73 años

Hugh Keays-Byrne, actor conocido por su personaje de Immortan Joe en la película Mad Max, falleció hoy a los 73 años de edad.

Fue el director Ted Geoghegan, quien por medio de un tuit, informó sobre su muerte recordando los papeles que interpretó Hugh en la primera película de Mad Max, así como en la última del 2015, donde en ambas ocasiones interpretó a uno de los villanos.

“Hugh Keays-Byrne, un héroe anónimo del cine australiano, falleció a los 73 años. Continuamente me sorprende que interpretó a Toecutter, el antagonista central de Mad Max de 1979 y a Immortan Joe, el antagonista central de Mad Max: Furia en el camino, 2015. Gracias por todo el entretenimiento, señor”, escribió.

By all accounts, Hugh Keays-Byrne, who trained at the Royal Shakespeare Company, was an absolutely wonderful human who fought very hard for environmental and humanitarian issues. This photo of him from earlier this year says it all.



You will ride eternal, shiny and chrome.

Además, compartió una foto reciente del artista en la que luce un cubrebocas haciendo referencia a su famoso personaje.

El australiano trabajo durante los 80's en películas como he The Chain Reaction, Stardhip, Strikebound y The Blood of Heroes pero sin duda fue en el 2015 cuando su carrera retomó relevancia al interpretar nuevamente al villano Immortan Joe en "Mad Max: Furia en el camino".

Cabe destacar que dicha producción obtuvo diez nominaciones a los premios Oscar y ganando seis estatuillas.

