Icona Pop con nuevo tema: “All my girls”

En un momento donde las mujeres se han levantado a decir #TimesUp (se acabó el tiempo), las chicas de Icona Pop han levantado su voz para unirse e impulsar a que las mujeres se hagan más fuerte a través de su tema “All my girls”, canción que forma parte de la campaña #Stand4Her de Avon, con la que celebran el Día Internacional de la Mujer.



“Es una canción para celebrar a las mujeres de todo el mundo y también para agradecer a aquellas que han roto fronteras y estereotipos femeninos”, dice Aino Jawo sobre este tema, cuyo video está integrado por mujeres de diversos países, religiones, edades y disciplinas. “Es sobre la unión de las mujeres, porque juntas somos fuertes. Queríamos que este video fuera un espacio para todas”, explica.

Las chicas, que en 2012 debutaron en el número uno de Reino Unido con su sencillo "I love it" en colaboración con Charlie XCX, son consientes de cómo la música puede derribar fronteras, por eso con este tema buscan motivar a las mujeres y fortalecerlas.

“Es importante hablar sobre el poder de las mujeres especialmente en estos días, sobre todo con lo que ha pasado con el #MeToo. Es muy importante que las jóvenes aprendan que no se tienen que hacer ciertas cosas sólo porque eres una mujer”, dice la cantante.

“Hay mujeres en el mundo a las que no se les permite trabajar, incluso manejar un auto, que creen solo pueden hacer ciertas labores. Es importante alcanzarlas y decirles que pueden hacer lo que quieran, que pueden lograrlo, crear su propio espacio, su trabajo”, agrega Caroline Hjelt, que junto con Aino conforma el dúo.

Icona Pop sabe que este es un momento fundamental para las mujeres, pero admiten que no es fácil enfrentar situaciones como el acoso o abuso. “Es triste que muchas jóvenes se culpen sobre ello, porque no importa cómo te vistes, qué haces, qué dices, nadie nunca debe tratarte de ese modo; es importante ser consciente de ello”, explica Caroline, quien alienta a las mujeres a no sentirse avergonzadas.

“No hay por qué hacerlo, esto es algo terrible que sucede y necesitamos ponerlo sobre la mesa para atrapar a los culpables y hablarle a más gente que sufre esta situación. Cuando lo haces te das cuenta que no estás sola, hay mucha gente afuera que se puede unir y hacerte más fuerte”, agrega.

A través de “All my girls”, Icona Pop quiere que impulsar a otras mujeres a levantar la voz y hacerles saber a su público que son capaces de hacer un cambio. “Estamos muy orgullosas e inspiradas por la gente que se ha atrevido a hablar sobre ello. Si tú hablas puedes inspirar a otras mujeres que están en esa misma situación. Es la única manera en que podemos hacer un cambio”, dicen.