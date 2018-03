¡Imperdible el Lollapalooza 2018! Bruno Mars, The Weeknd y Arctic Monkeys

El Festival Lollapalooza, que celebrará su edición de este año del 2 al 5 de agosto en su emplazamiento tradicional en el Grant Park de Chicago (Estados Unidos), anuncia este miércoles su lista de artistas.



Se trata de un cartel encabezado por pesos tan pesados como Bruno Mars, The Weeknd, Arctic Monkeys y Jack White, a los que siguen otros igualmente potentes como Vampire Weekend, Odesza, Travis Scott, The National y Logic.

Foto: @lollapalooza



Aún más rutilantes nombres como Post Malone, Khalid, Tyler The Creator, Portugal The Man, Lil Uzi Vert, Chvrches, St Vincent, Zedd, Walk The Moon, Dua Lipa, Camila Cabello y James Bay.



Quedan todavía muchos ilustres, como una actuación de Perry Pharrell, fundador del festival, colaborando con varios amigos.

Toda la información la encuentras aquí: www.lollapalooza.com

/afa