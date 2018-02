Incendio daña casa de Ricardo Montaner en República Dominicana

SANTO DOMINGO.- Un fuego afectó parte de la casa que el cantautor venezolano, Ricardo Montaner, tiene en la localidad dominicana de Arroyo Barril, en la turística provincia de Samaná (noreste), según informó hoy el propio artista, que, sin embargo, aseguró que "todo está bajo control y sin nada que lamentar".

El fuego causó " algunos daños materiales. Dios actuó parando los vientos", escribió el interprete de 'La cima del cielo' en Twitter.

Aunque no precisó el origen, narró que parte de su familia se encontraba en la casa y que junto al personal "apagaron con el agua de la piscina y extinguidores (extintores) el fuego que tomó una sexta parte de la nave principal".

A los medios de comunicación de #RepublicaDominicana q se han preocupado y difundido la noticia sobre el fuego en nuestra casa d #Samana ,sepan q todo está bajo control y sin nada que lamentar,más que algunos daños materiales.Dios actuó parando los vientos 1/2 — Ricardo Montaner (@montanertwiter) 18 de febrero de 2018 Parte d mi familia se encontraba en casa y junto c nuestro personal,apagaron c el agua de la piscina y estinguidores el fuego que tomo una 6ta parte d la nave principal.

Gracias a todos 2/2 — Ricardo Montaner (@montanertwiter) 18 de febrero de 2018 La comunidad de #ArrolloBarril en #Samana tiene una estación de bomberos ,sin camión y sin bomberos ,no tiene policía propia y depende de otras comunidades para atender emergencias.allí tendremos nuestra escuela ,antes,los vecinos necesitan resolver sus problemas básicos — Ricardo Montaner (@montanertwiter) 18 de febrero de 2018

Agregó que la comunidad de Arrollo Barril "tiene una estación de bomberos sin camión y sin bomberos (y) no tiene policía propia y depende de otras comunidades para atender emergencias".

En esta localidad "tendremos nuestra escuela, antes los vecinos necesitan resolver sus problemas básicos".

Montaner, nacido en Argentina, anunció a finales de 2016 que construirá una escuela de enseñanza alternativa en esa localidad junto a su esposa, Marlene Rodríguez.