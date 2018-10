Inmortalizan con documental el legado de El Santo

En el número 219 de la avenida Tamaulipas, en la Condesa, hay un local que sobresale de entre los grises de la colonia. En la vitrina puede verse una máscara de plata, que inmediatamente remite al Santo. Al entrar a la tienda uno puede encontrar cientos de artículos que van desde vasos, pines, cuadros, cómics y un sinfín de artículos referentes del ídolo mexicano, el enmascarado de plata.

“Si fuéramos panaderos, el bolillo de aquí sería la máscara; eso es lo que más se vende”, dice El Hijo del Santo, quien presume orgulloso el éxito de la tienda. El alcance de El Santo es tal, que antes de comenzar la entrevista que tiene pactada con El Sol de México, dos visitantes colombianos, que vinieron a conocer este recinto que parecería sagrado, se toman la foto con él y le expresan la admiración que le tienen a su padre.

Foto: Especial

“Muchos extranjeros vienen de Europa y Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de luchar en Francia y en Londres, es impresionante cómo la gente conoce al personaje gracias a las películas de El Santo. Y hay que recordar que cuando en México eran tachadas de "churros", en Europa se les consideró como películas de culto, y luego fueron reconocidas aquí así”, dice.

Su imagen, sus historias, sus aventuras, pero sobre todo su legado, ha permanecido vivo durante 36 años gracias a El Hijo del Santo, quien ahora presenta el documental El hombre detrás de la máscara, donde cuenta cómo fue su crecimiento junto a uno de los personajes más icónicos de la cultura popular mexicana.

“Lo que yo quiero mostrar es justo eso, que el hombre detrás de la máscara es un ser humano como cualquiera, alguien que vive un proceso de diferentes situaciones en la vida para lograr objetivos y sueños”, dice el protagonista de este largometraje dirigido por Gabriela Obregón.

Foto: Especial

En este archivo fílmico se pueden ver dos historias de éxitos y fracasos similares que vivieron tanto de El Hijo del Santo como su padre. Y es a través de la voz del primero que se cuentan estas anécdotas que dan otra imagen a este héroe de la cultura popular mexicana.

“Con la máscara me ven invencible, un hombre fuerte en el ring, luchador; pero bajo la máscara hay un hombre con debilidades, que es vulnerable y que como cualquier ser humano también conoce el dolor, también llora y sufre. Y es lo que quiero que el público conozca”.

Aunque El Hijo del Santo dice que no se trata de una desmitificación del personaje, sí señala que es una manera de hacer que el público vea la vulnerabilidad de un ser humano como él.

“Obviamente no soy Batman, ni Superman, que no existen pero los vemos como superhéroes. Es muy claro que El Santo y El Hijo del Santo somos verdaderos. Pero a veces la fuerza del personaje es tal que a veces no pueden creer que tú puedas tener problemas. No es la intención desmitificarlo, sino que conozcan lo qué hay detrás”, explica.

Foto: Especial

El hombre detrás de la máscara se estrenará el 18 de octubre por una razón muy simple: “es el día en que hice mi debut en el ring”, dice el luchador. Esta es una manera de volver a ver a El Santo en la pantalla grande, y espera que sea también el principio de una nueva época donde este personaje regrese al cine con más historias como las de antes.

“Lo que a mí me gustaría es regresar al cine con una película de acción, de aventuras. Ya sea conmigo o con mi hijo, un joven de 21 años que está enterito y que puede ser el futuro Santo cinematográfico. Sería interesante, porque para las nuevas generaciones sería revivir este género cinematográfico y que El Santo regrese a la pantalla grande”, adelanta, aunque al parecer todavía es un plan a largo plazo.