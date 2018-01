Integrante de Linkin Park estrena canciones en honor a Chester Bennington

El teclista, guitarrista y MC de Linkin Park, Mike Shinoda, ha publicado un nuevo EP titulado Post traumatic en recuerdo del que fuera su compañero de grupo, Chester Bennington, muerto el pasado mes de julio.



"Los últimos seis meses han sido una montaña rusa. En medio del caos, empecé a sentir una intensa gratitud por sus tributos y mensajes de apoyo, por la carrera que me permiten tener y por la simple oportunidad de crear", explica el músico estaounidense.



Y aún añade: "Hoy comparto tres canciones que escribí y produje, con visuales que yo mismo filmé, pinté y edité. En esencia, el duelo es una experiencia personal e íntima. Y esto no es Linkin Park, no es Fort Minor, es sencillamente yo".





Shinoda aún agrega que el arte siempre ha sido el lugar donde él va cuando necesita atravesar la complejidad y la confusión del camino a transitar. No sé donde esto va, pero estoy agradecido de compartirlo con ustedes".



Las canciones se titulan Place To Start, Over Again y Watching As I Fall. Las tres cuentan ya con vídeos oficiales y son las primeras que publica cualquier miembro de Linkin Park desde el suicido de Chester Bennington el 20 de julio de 2017.

