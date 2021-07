Intensamente | Arcelia Ramírez, de vuelta a Cannes

Para Arcelia Ramírez no hay personaje malo. La podemos recordar como Susana Limón enla película Cilantro y perejil, dio vida a la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz en la serie Juana Inés y encarnó a Inés Bracho en la exitosa telenovela Vencer el miedo.

Pero su papel en La civil, marcará su carrera, no sólo porque la lleva al festival de Cannes, 21 años después de que por cuestiones de trabajo le fue imposible presentar en ese foro mundial Así es la vida de Arturo Ripstein, sino por la forma en que tuvo que salir adelante la filmación y la cruda temática que aborda.

El filme realizado en Durango durante los meses de pandemia en los últimos meses de 2020 que está seleccionado en la sección “Una cierta mirada”, que competirá con otra producción mexicana Noche de fuego, dirigida por Tatiana Huezo.

Foto: Cortesía Talent on the Road

“Del 2004 al 2011 iba periódicamente como espectadora a Cannes, pero ahora me tiene feliz asistir como actriz porque este es un festival con el que tengo una relación muy bella. Tiene mucho que no voy y estoy contenta de regresar especialmente con esta película”, dice en entrevista con El Sol de México.

La civil es la ópera prima de la realizadora rumana Teodora Minai y cuenta con el realizador mexicano Michel Franco como productor.

“Es la historia de una mujer que es madre de una adolescente, un ama de casa que se acaba de separar y a quien le secuestran a su hija”, detalla Ramírez.

Cielo, como se llama el personaje principal, es una mujer que como muchas otras madres de este país con familiares desaparecidos, pide ayuda a las autoridades sin que haya una respuesta.

“Entonces toma justicia por su propia mano. Ella emprende un camino hacia la verdad de lo que le pudo pasar a su hija”.

A través de esta historia, Arcelia Ramírez desea compartir las complejidades a las que se enfrentan las madres de desaparecidos que viajan por todo el país en busca de sus hijas o familiares.

Foto: Cortesía Talent on the Road

“Sobre todo queríamos construir este recorrido, el viacrucis que pasa el personaje de Cielo. Y entender bien la complejidad de la situación, porque estas cosas sacuden, son situaciones donde te sientes perdido, herido profundamente, es un horror, un infierno: ¿Por dónde empezar la búsqueda? ¿Qué hacer? La angustia de la situación… es espantoso”, narra la actriz.

El guion de La civil llegó a las manos de Arcelia Ramírez en la segunda mitad de 2019. La idea era filmar a inicios del año siguiente, pero la pandemia cambió los planes totalmente.

Aún con el semáforo epidemiológico en rojo por el aumento de casos Covid-19 en el país, el elenco y la producción se trasladaron a Durango para realizar el rodaje a finales de noviembre. Todo con un protocolo de sanidad para mantener el equipo a salvo.

“Los primeros ensayos que tuvimos fueron por zoom y después de manera presencial con la distancia y las medidas sanitarias: Pruebas PCR a todo el equipo, cubrebocas, careta, desinfección permanente para entrar a los campers de maquillaje o al mío. Y en cuanto terminábamos de filmar cada escena me ponían una mascarilla como de festival veneciano”.

Arcelia Ramírez tuvo doble confinamiento durante el rodaje, pues después de filmar en locaciones se trasladaba de inmediato al hotel sin tener contacto con nadie más.

Foto: Cortesía Talent on the Road

“Yo no desayunaba con el crew, me iba al cuarto todos los días. Hacía yoga en la habitación todos los días para tener el sistema inmunológico alerta; tomaba vitaminas todo el tiempo: D, Zinc, C. Me cuidé muchísimo porque Cielo es un personaje que está en todas las escenas, así que si me enfermaba no podíamos grabar nada. Me confinaba del llamado a mi cuarto y del cuarto al llamado”.

Pero todo esto valió la pena. Llegar a Cannes no sólo es una excusa para celebrar una carrera como actriz que en 36 años ha permitido a Arcelia Ramírez hacer teatro, cine y televisión. También lo es para amplificar la voz de miles de madres que cada día caminan por el país buscando una pista sobre sus familiares desaparecidos.

“Este tipo de historias tienen que contarse porque aspiramos a que abra una reflexión, un debate, que conmueva y sea una película que resuene en el alma, corazón y conciencia del espectador. Que los medios hablen de ello para que quienes viven esta situación tan terrible encuentren justicia, apoyo y sobre todo a sus hijos”.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Doble Vía Recurren a paneles solares en plantíos destruidos de Siria

Doble Vía E-waste, amenaza para embarazadas nigerianas