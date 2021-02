Intensamente | Carla Morrison no se espera a las calmadas

Hace poco más de una década que la cantante mexicana Carla Morrison lanzó su primer EP Aprendiendo a aprender, con el que dio a conocer su propuesta, que en ese entonces, y durante varios años, fue una fusión de pop-folk intimista que no tardó en llamar la atención de miles de escuchas, que rápidamente la colocaron entre sus favoritas.

Luego de otros tres mini álbumes, dos discos largos y varias giras promocionales, la artista llega a esta década ampliando sus horizontes musicales y preparando un concierto íntimo para sus fans, con motivo del 14 de febrero.

Así que nos conectamos para platicar con ella, desde su nueva sede de operaciones en Los Ángeles, California, donde se instaló hace apenas un mes.

Carla, ¿cómo te ha tratado la pandemia, sobre todo a nivel creativo?

Creo que de alguna manera me ha beneficiado, porque yo ya venía como de un parón, y por lo tanto ya sabía cómo lidiar con el tiempo muerto, con la situación de crear desde un lugar donde no hay fecha de entrega y de tomarme el tiempo para crear algo. Justo en medio de la pandemia fue cuando Ricky Martin me buscó para que hiciéramos una canción juntos, entonces de alguna manera me ha ido bien, pero entiendo por qué puede ser también muy difícil, no creas: hay momentos donde sí necesito salir a caminar o para sentir algo distinto que sea estimulante, ¿no?

La autora de canciones como “Eres tú” y “Déjenme llorar” dice que también ha aprovechado este tiempo para escribir nueva música que formará parte de otro disco, así como para planear futuras colaboraciones:

“Ha sido padre, porque he aprendido mucho a componer en equipo, entonces sí me ha servido, aunque la meta más próxima es terminar el siguiente disco”, agrega.

Hablando de colaboraciones, últimamente has tenido varias, incluso con gente que antes no nos hubiéramos imaginado.

Sí, la verdad es que como dices yo no me hubiera imaginado tener colaboraciones con otros artistas como Ricky Martin, J Balvin o Nicky Jam, pero se me hace muy interesante, porque creo que es una manera de romper barreras de géneros, porque al final del día todos somos artistas, todos creamos y podemos colaborar… No pasa absolutamente nada y te abre otros caminos; es algo que disfruto mucho y que la verdad es muy interesante desde la parte creativa.

Subiste a Tik Tok un video llamado “La Carla Morrison del 2021 contra la del 2020”. ¿Qué tan diferente eres de aquel entonces?

Yo creo que más que cambiar, he crecido, porque antes era más inocente y tenía otras prioridades. Siento que la Carla de ahora sabe mucho más quién es y qué quiere… Aunque ha sido doloroso y confuso por momentos, ha sido un viaje bien bonito.

Háblanos del concierto en línea que presentarás este 14 de febrero.

Es mi primer streaming y será acústico, para que la gente se quede en casa y para que se me porten bien, porque no quiero a nadie enfermo. Ahí estaremos cantando unas cancioncitas para que tengan un vinito, unos quesitos, un postre en la mesa… y otro postre de persona (risas).

Tiene sentido que sea el 14 de febrero, ya que uno de los temas que más tocas en tus canciones es precisamente el amor.

Sí, el amor… y la amistad… o la amistad con beneficios. ¡No, no es cierto! La verdad es que sí, por eso mismo sé que mucha gente le gustará, ya que muchas personas por ahí suelen dedicar mis canciones, usarlas para propuestas de matrimonio, etcétera.

Sabemos que te gusta la música romántica. ¿Pero qué otro tipo de música escucha Carla Morrison?

Uy, pues me gusta mucho escuchar a Bill Withers, a Etta James; también me gusta mucho la música de Chopin, igual que Kacey Musgraves, los Beach Boys… Escucho un poco de todo, pero eso sí: soy muy fan de Chilly Gonzales.

¿Carla Morrison baila… o se espera a las calmadas?

¡No! Soy bien bailarina, tanto que mi novio me dice: ‘Ya, quita el reggaetón!’, porque estoy haciendo el huevito en la mañana y estoy ahí perreando (risas), pero sí, soy superbailarina, más que de canciones lentas… mucho más.

Hace tiempo diste una plática Ted, en la que hablaste de cómo te asumes como mujer. ¿Te consideras una feminista?

Sí, claro… Creo que cualquiera que quiere los mismos derechos para un hombre que para una mujer es feminista, porque esa es la definición… Si eso es lo que crees, entonces eres feminista, y ya está, todo bien.

En 2018 la revista Forbes te nombró una de las 100 mujeres más poderosas de México. ¿Te sientes una de las mujeres más poderosas de México?

(Risas) No sé si me siento así, creo que muchas veces llamamos o le ponemos títulos a personas de lo que nos inspiran, pero a lo mejor esa persona no necesariamente se siente así, en ese momento probablemente yo no me sentía tan poderosa como ellos me nombraron, pero hoy en día creo que me siento poderosa al tener poder sobre mí y sobre las cosas que yo quiero hacer, y eso me da fuerza y poder, además de mucha confianza en mí, porque al final del día, si inspiras a otra gente eso es bien importante y valioso.

¿Te han invitado a ti a participar en política?

Hace muchos años me invitaron, pero yo dije: ‘¡No! Yo no quiero ser parte de eso, no me metan en algo que no es mío!’

¿Te han invitado a hacer una promoción que rechazaste?

Sí, hace varios años me invitaron a hacer algo para una marca de agua, pero no quise ser parte porque yo no quiero motivar a la gente a comprar más botellas de plástico, así que dije que no… La verdad estaba muy buena la oferta, pero iba en contra de mis principios.

SOBRE LA INDUSTRIA MUSICAL

Regresando a la música, ¿cómo afrontas este momento en el que los músicos no pueden hacer conciertos?

Gracias a Dios tengo un buen catálogo de canciones que son cien por ciento de mi autoría, y eso me ayuda muchísimo en cuanto a los derechos de autor. El hecho de que hagas música y que la puedas poner allá afuera en plataformas como Spotify, Apple o Deezer, puede ayudar a generar más público, y ya Dios mediante podremos volver a tocar. Pero sí, es una situación difícil y de repente dices ¡chin! También la venta de mercancía puede ayudar, porque está cabrón.

¿Pero sí te dan algo las plataformas de streaming?

No es que me den tanto, la verdad, pero como te digo que yo soy la autora de mis canciones, y eso ayuda. Pero sí, no es tanto lo que te mandan (las plataformas) como Spotify… sí es una baba.”

Y eso que tú tienes más de cinco millones de escuchas mensuales en Spotify.

Pero pues uno hace lo que puede con lo que tiene. Al final, creo que si te dedicas a la música para ser rico, pues estás en el lugar equivocado. Yo creo que las personas que quieran hacer esto van a ver la manera, y pues lamentablemente hay que ajustarse al cambio, porque no podemos hacer nada para detenerlo.

