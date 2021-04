Intensamente | Chetes: Cómo tener finanzas sanas en el mundo actual

Los músicos no suelen ser un gremio al que le guste hablar de finanzas; generalmente se muestran reacios a profundizar en esos temas, pero en esta charla con el músico regiomontano logramos escuchar sus consejos de cómo llevar una carrera sana, en tiempos en que la música no es el mejor de los negocios.

Luis Gerardo Garza, mejor conocido en el mundo de la música mexicana como Chetes, está de regreso con nueva música. Pero ahora, a diferencia de todas las veces anteriores, ya no concentrado en un disco completo sino en canciones sueltas, más acorde con la forma en que se distribuye y consume la música en esta era.

Según nos cuenta, este cambio de paradigma, de la obra completa que significa el disco a la obra más inmediata que representa una canción, es una de las enseñanzas que le dejó la pandemia, durante la cual cuenta que al principio no solo no estaba inspirado, sino que no estaba haciendo nada de música.

Ya hacia finales del 2020, tuvo la idea de componer una canción de navidad, y a raíz de ese experimento, inédito para él, fue que encontró otra vía para componer y dar a conocer su música.

Tu álbum Odisea magnética fue pensado de principio a fin para el formato del vinil, con toda la complejidad que eso conlleva, aunque al final muchos lo escucharan solo en las plataformas digitales. ¿Valió la pena?

Sí, es que el proceso lo hago igual, en cinta, sin importar cómo lo vayan a escuchar, porque para mí es importante disfrutar ese proceso del formato análogo, ya que da un mejor sonido que si grabas en la computadora, pero sí le da un textura que me gusta más; pienso que vale mucho la pena, aunque sea más laborioso… Digamos que soy más omántico en ese sentido, y es algo que siempre me ha gustado más, no solo en la música; también soy fan de la fotografía análoga, y de las películas que fueron filmadas en cine, y no es que sean mejores, es simplemente una preferencia, una textura que me gusta más.

Finalmente dejaste de preocuparte por el formato del álbum completo y estás lanzando canciones sueltas.

Sí… Como vengo de la vieja escuela de la música, siempre traía esa idea de hacer un disco, porque es lo que he hecho toda mi vida, pero ahora que hice una rola de navidad, que la grabé y la saqué, me gustó mucho ese proceso, sobre todo en estos tiempos en que no sabes qué va a pasar… Decía, bueno, creo que vale más la pena hacer rolas e irlas sacando. Por ejemplo, esta que acabo de lanzar, llamada “Alto riesgo”, la empecé a grabar el 20 de febrero, y ahora en abril ya la puedes escuchar, y eso es algo que antes no se podía, porque hacías un disco y salía un año o año y medio después, cuando tú ya estás en otra cosa. Ahorita estoy disfrutando esto de lanzar una canción y empezar a ver los comentarios, a tener ese feedback inmediato.

Finalmente así fue como inició la industria de la música, basada en sencillos sueltos, más que en discos completos.

Sí, parece que es la forma más sana de hacer música actualemente, porque hacer un disco completo requiere de mucho trabajo y de una inversión muy grande, pero también depende de cada artista, porque a lo mejor con una canción no haces un statement tan claro como con un disco, ¿no? Pero sí, es más práctico hacerlo de esta manera, porque hay demasiada información en internet y la gente está saturada y todo pasa demasiado rápido.

Y en esta manera de trabajar, ¿te acompañas de otros músicos o tú te encargas de todo?

Pues mira, desde 2010, cuando hice el disco Hipnosis, me di cuenta de que la única forma para financiar los discos es hacerlo todo yo mismo, y ese creo que es el futuro para todos: el hacerlo tú mismo o lo más que se pueda; es lo más sano y la única forma en que un artista va a sobrevivir. Yo lo tuve que hacer en aquel entonces porque me hice independiente, y entonces produzco, mezclo mis canciones y toco todos los instrumentos que pueda tocar; solo me ayuda en la batería Beto Ramos, que es el baterista de Jumbo, y a veces me apoyo en Alejandro Rosso para los teclados, pero a él no le pago (risas), porque tenemos una especie de sociedad, pero bueno, sí trato de hacerlo todo de forma muy compacta, primero porque me gusta y también porque es la forma más económica de hacerlo; es lo más sano para la música en este momento.

Ya que hablas de finanzas, ¿cuánto te gastaste en grabar Odisea magnética? Posiblemente les sirva como guía a otros artistas que quieran grabar su música y no sepan de qué presupuesto deben disponer.

Bueno, ese disco fue costoso porque se hizo en cinta, que no es tan barata, además de algunos arreglos de metales que metí y algunos músicos y arreglistas que invité. Te diría que ese disco me costó unos 200 mil pesos que es un presupuesto muy bajo; obviamente no incluye el gasto del estudio, porque ya lo tngo aquí y es más bien una inversión que se ha hecho a lo largo de los años, pero sí logré reducir los costos, porque te digo, hoy en día hay que hacerlo así para que sea un negocio sano, no gastar a lo loco… Por cierto, ese disco es el álbum con el que más dinero he hecho en mi carrera, en el sentido de que lo que le invertí lo pude ver regresar, porque a veces con las disqueras, ya sabes, inviertes muchísimo y luego nunca ves el dinero de las regalías, por eso es que recomiendo hacerlo tú mismo y tener los derechos al 100 por ciento de tu material, eso es lo que vale la pena hacer ahora.

¿Y esa inversión que viste retornar, volvió más por las plataformas de streaming o por la venta del vinil?

Bueno, la parte de las plataformas está, digamas, sana, aunque podría estar mejor, porque creo que no se paga tan adecuadamente pero también entiendo que hay demasiada competencia; creo que está decente cómo se recupera en plataformas, pero en la parte de los viniles también fue un buen negocio, porque le recuperas muy bien, sobre todo si lo vendes tú directamente, como te digo: el hacerlo tú mismo es el futuro para la música.

Chetes hace hincapié en que todo lo anterior podría significar que la música no está en su mejor momento, pero al mismo tiempo dice que es el mejor momento para que un artista recupere lo que invierte en su trabajo:

“Antes se hablaba de todos estos grandes discos que vendían millones, aunque difícilmente el artista los recibiera; ahora como hay mucha competencia en internet, lo difícil es llamar la atención, pero si lo logras y eres independiente, estarás bien parado.”

¿Cómo sientes actualmente a Monterrey, no solo en nivel general, a nivel musical, a nivel social?

Pues mira, Monterrey es de muchos contrastes, por lo que ves desde la gente que tiene mucho dinero, hasta lo más “barrio”. Siento que ahorita hay buena vibra en general, la gente está más animada, mucho más que el año pasado . A mí por ejemplo me gusta mucho la parte familiar de Monterrey, de llevarte bien con tus vecinos, convivir con ellos y esa cultura de los partidos de futbol y de las carnes asadas los domingos… La verdad es que soy fan de Monterrey, me encanta todo de aquí: la comida, los cerros, la gente, creo que yo solo te puedo hablar cosas buenas de aquí; me siento tan a gusto acá, que yo creo que por eso no he pensado en moverme a otro lado.

Fiel a esa nueva manera de producir y lanzar su música, Chetes asegura que ya tiene más canciones prácticamente listas para dar a conocer, y se dice listo para reincorporarse a la actividad de los concierto en cuanto sea posible:

“Yo ya estoy listo para subirme a un avión e ir a tocar a donde sea; ya estoy listo para tocar, y creo que ya es sano que todo se abra y que los niños regresen a la escuela; yo no pienso seguir viviendo con este miedo del virus, no puedo seguir con esa histeria, hay que seguir adelante, porque extraño esa que además es la parte más fuerte de ingresos en mi carrera… ¡No puedes parar, porque hay que alimentar a la familia y los ahorros no duran para siempre!

