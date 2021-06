Intensamente | Fangoria: Existencialismo, satanismo y otros ismos

Tres décadas han pasado, si contamos solo desde 1990, cuando Alaska y Nacho Canut se separaron de su compañero de mil batallas, el desaparecido Carlos Berlanga, para dar inicio a una nueva aventura que llevaría el nombre de Fangoria.

Desde entonces, el dúo más dinámico del pop español ha producido la nada despreciable cantidad de ocho álbumes y 34 sencillos -sin contar recopilatorios, remixes y colaboraciones- que ya pesan por sí mismos, y que son la antesala para un nuevo mini álbum.

El nuevo disco vio la luz este 4 de junio, y con él, la banda amplía su ya de por sí nutrido glosario de términos, al que ahora se agregan varios ismos, entre ellos: momentismo absoluto, existencialismo pop (título del disco)… y hasta satanismo.

Alaska, ¿qué fue lo mejor y lo peor que les ha dejado la pandemia?

Bueno, el confinamiento intenso, por mi carácter, no fue tan malo, aunque he tenido cerca a personas que se han desesperado mucho. Yo más bien me desesperé cuando se empezó a abrir la cosa (risas). ¿Lo malo? Pues toda la realidad que hay detrás de eso, porque uno puede positivarse y decir qué bien estar tres meses en casa, ordenar los armarios, estar con mamá, pasear por la ciudad vacía... todo eso es genial, pero cuando piensas lo que hay detrás de una ciudad vacía, que es un problema de salud, un problema económico, de trabajo, de estructura, pues eso es lo peor que nos ha dejado y de lo que aún nos tenemos que reponer: las pérdidas de personas, los que han quedado mal de salud, y todo lo que eso ha removido en todas partes… Lo único que sí es verdad es que cuando nos enfermamos, el mundo no se detiene para esperarnos, y ahora el mundo se paró para todos, por lo que sí fue una oportunidad curiosa de ver qué pasa cuando sucede eso que a veces tanto pedimos de “que se pare el mundo aunque sea por un momento”.

Foto: Cortesía Warner Music

¿Y a nivel creativo, les sirvió de alguna manera?

No, estuvimos totalmente alejados de cualquier proceso creativo. Sé que hay artistas que no pararon, que han estado haciendo conciertos en streaming, y que han grabado discos aprovechando el tiempo, pero nosotros no. Más bien fue todo lo contrario, porque no había ganas de ponernos a hacer algo por obligación; lo que sí pasó fue que en cuanto se abrió todo un poco, descubrimos que teníamos ganas de hacer una serie de mini álbumes, para que vayan saliendo con cierta periodicidad, con tres o cuatro canciones cada uno. Y es que a nosotros no nos tocaba sacar disco este año, ni hacer conciertos, porque este hubiera sido de forma natural nuestro año de descanso, y ya ves...

El primer adelanto de este disco fue “Momentismo absoluto”, que está inspirado en una diva llamada Moria Casán.

Sí, Moria es de esa generación de artistas que han pasado por el mundo del espectáculo tocando por muchos lugares como gran vedette del teatro, como gran representante del cine que se hizo en los ochentas; ese cine más aperturista, más pícaro, y después en las décadas más cercanas ha seguido teniendo una carrera en el teatro, en el cine, pero también se ha convertido en conductora de su propio programa de televisión y sobre todo, tiene una forma de decir las cosas y de expresarse que claro, a mí me gustan ese tipo de divas, que lo dicen todo y que utilizan un lenguaje que muchas veces es fantástico. Eso del “momentismo absoluto” era una cosa que ella contestaba sobre su vida amorosa; ella decía que vivía el momentismo absoluto y como veníamos de lo que veníamos, nos pareció una muy buena frase.

Y esa es la frase de este nuevo disco.

Sí, desde que empezamos con Fangoria, en la hoja interior de cada disco siempre incluimos una frase, que puede ser de un cantante, un filósofo o algún personaje de ficción, y esa era la frase para este disco. Ya luego cuando tuvimos la canción, también se convirtió en su título, porque habla de esto de vivir el presente.

¿Además de Guille Milkway, quién más los asiste en la producción?

El disco está dividido entre los productores con los que llevamos los últimos años trabajando. “Satanismo, arte abstracto y rock n’ roll” la hace John Klane, que es nuestro brazo en Londres, y esta vez lo hicimos todo virtual con él, prácticamente todo el disco se hizo virtual, menos la parte que se hizo en Madrid con Juan Suero. Y bueno, con Guille siempre hemos trabajado virtual, así que tampoco es tan nuevo eso para nosotros.

Foto: Cortesía Warner Music

Han dicho que otro de los tracks, “Fantasmagoria”, desvela lo que harían si hubieran nacido a finales del Siglo XIX.

Sí… Eso dijo Nacho. Habían dos tipos de reuniones que se hacían a finales del Siglo XIX: las de personas serias, que de verdad creían en los espíritus y trataban de contactarlos, y luego estaban los aprovechados, que no creían en nada, pero montaban espectáculos donde echaban humo y llamaban la atención de la gente que era más crédula, y esas son las fantasmagorías… Eso dijo Nacho, pero yo no estoy tan de acuerdo con él, porque yo creo que nosotros más bien nos dedicaríamos a las sesiones serias, no a los fraudes dentro del mundo del espiritismo (risas).

Y tienen otra canción llamada “Satanismo, arte abstracto...”. ¿Cuál sería su relación con el culto del satanismo?

Bueno, como todas las cosas que ocurren, sobre todo a partir del siglo XIX y el XX, pues son cosas que siempre nos han interesado...

Es común ver que algunas bandas de black metal aborden el satanismo, pero no tanto los artistas pop.

Yo creo que ellos a lo mejor lo hacen desde un punto de vista más devoto, como algo que tiene que ver con su mundo, pero nosotros lo hacemos de la misma forma que hablamos del señor Spock, de Star Treck o de otras cosas de la cultura popular que están ahí, no desde el punto de vista de algo que forma parte de nuestra vida.

De esa canción incluyen una versión acid house que nos remite a los inicios de Fangoria.

Sí, es que si te fijas, las tres versiones de esa canción que incluimos, son un poco nuestra historia condensada en tres estilos musicales en los que nos sustentamos mucho.

Por cierto, en 2020 se cumplieron ya tres décadas de historia, solo de lo que han hecho como Fangoria.

Sí, el tiempo vuela y es algo muy extraño, porque nosotros siempre decimos que somos un grupo de pop, pero el pop no tiene una voluntad de perdurar; otra cosa es que perdure, pero no creo que por ejemplo las Shangri-Las pensaran que sus canciones iban a seguir siendo reconocidas y cantadas 60 años después.... El pop no funciona así, entonces siempre es una sorpresa ver cómo te siguen interesando las canciones de pop que hicieron otros desde los años 50 y cómo siguen interesando las canciones de pop que hicimos hace tanto… Pero sí, es curioso que ya son 30 años, como tú dices, nada más con Fangoria.

Foto: Cortesía Warner Music

¿Qué sigue ahora? Veo que ya tienen planeados conciertos para los próximos meses.

Sí, nosotros en 2020 no tocamos. De hecho, el primer concierto que suspendimos fue el del Vive Latino, y lo que pasó fue que en ese entonces teníamos un disco recién salido (Extrapolaciones y dos respuestas) por lo que todas esas canciones no se han tocado en directo. Algunas de ellas ya perdieron su oportunidad, pero otras las vamos a tocar, junto con estas nuevas, y vamos a estar, como siempre, repasando algunos huecos de nuestra historia que podamos. Creo que ya empezamos a tener un problema tipo Raphael, en el que se hará necesario tener que tocar tres horas para cubrirlo todo, pero como no queremos tocar tres horas, mejor sacamos algunas y metemos otras al repertorio, las vamos rotando.

¿Qué canciones se estarán incorporando a los nuevos conciertos?

Estará “La revolución sexual”, de La Casa Azul, que no la hemos tocado en directo, también “Momentismo” y los tres Satanismos tocados juntos, que harán la función de intermedio musical… Y seguiremos contando con nuestro mismo equipo con el que no pudimos tocar el año pasado, la misma gente con la que estamos tocando habitualmente.

¿Qué más estás haciendo aparte de Fangoria? Te vemos metida en varios proyectos.

Sí, el teatro lo terminamos en Semana Santa, después de estar seis meses en Madrid en plena pandemia, lo cual fue un milagro... Y desde el año pasado empecé a presentar un programa de televisión que se llama “Cine de barrio”, que es un repaso del cine familiar que se ha hecho en España. El programa ha tenido distintos presentadores desde que empezó hace 25 años, y yo me he incorporado ahora, lo cual me hace enormemente feliz, porque el cine es una de mis pasiones, ese tipo de cine.

¿Y qué es lo último que les ha llamado la atención de la música, además de The Weeknd, que vi que lo mencionaron por ahí.

Sí, él es muy significativo, porque las cosas que a nosotros nos suelen gustar a veces son muy underground y quizá no llegan al gran público. Y es que por otro lado tienes a mucha gente quejándose de que ahora todo lo que se oye es latino o es reggaetón, y pues tampoco es verdad. Siempre hay de todo. De repente han llegado otros sonidos que a nosotros nos conectan más con una cierta electrónica que nos interesa, precisamente como las producciones de The Weeknd o Dua Lipa, que están metiendo unos sonidos de secuenciadores que son de pop electrónico, de techno y que nos parece muy interesante que además lleguen a un público masivo; nos gusta que una Billie Eilish, que se podría quedar en ser una especie de estrella underground para los raros, de repente se convierta también en un fenómeno masivo… Este es un momento interesante, porque no es verdad que no haya de todo, ¡hay de todo! Y hasta en el mainstream, que es algo que no siempre pasa.

