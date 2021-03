Intensamente | Lolita Ayala y su afortunado incidente

La historia de Lolita Ayala es bien conocida por su participación y conducción de diversos noticiarios, desde hace varias décadas. La historia reciente de Lolita Ayala tiene más que ver con la forma en que algunos contenidos tienen la capacidad de volverse virales, y con la forma en que su protagonista los afronta.

Es de todos conocido el video de 2015, en el que la presentadora mexicana está dando una noticia, y a media locución se le atora una flema que la hace pasar un momento difícil:

"En Pharr Texas, elementos policíacos capturaron a un mexicano que conducía un tráiler cargado de mentafetaminas, drogas altamente adictivas y dañinas que procedían de Reynosa Tamaulipas... Phill Barrera… Mhh…, perdón, Mhh… Disculpen ustedes, Phil Barrera decía yo, vocero de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos Mhh… dijo que casi cien kilos de mentafetaminas, estaban escondidas...” Continuaba leyendo la conductora, mientras la situación le impedía cada vez más seguir hablando. Después de unos segundos más, y de tomar un poco de agua, se recompone y puntualiza: “Ya se fue, disculpen ustedes".

Solo fue eso. Una situación completamente normal, que le sucede a cualquiera, aunque no necesariamente en TV abierta y en cadena nacional. El incidente rápidamente llegó a internet, y como suele suceder en estos casos, sobre todo cuando se trata de gente famosa, se volvió viral. Durante varios años, decenas de parodias, memes y hasta remixes dieron cuenta de la inagotable creatividad de los mexicanos en torno a esta situación.

Pero Lolita, quien dos años después concluiría su periodo como titular del noticiero, no se quedó cruzada de brazos y, gracias a su hija, Magüis Sosa, quien tuvo la idea de capitalizar todo ese contenido viral, ha vuelto a dejarse ver de otras maneras y se ha convertido en tendencia como parte de una línea de ropa que retoma con humor aquel incidente, dejando claro de paso, que además tiene la capacidad de reírse de sí misma.

Lolita 2024 es uno de los recientes modelos de la tienda de Lolita Ayala / Foto: Mariangela Herrera Madrigal

Lolita, ¿cómo recuerda aquel momento del famoso incidente en televisión?

¿Cuando me pasó lo de la flema? Pues… estaba yo en el noticiero y esta flema no se iba y no se iba… hasta que de plano le pedí al público un momentito, tomé un poco de agua, tragué y dije: “¡ya se fue!” Y eso fue lo que les llamó la atención, que yo dije: “Ya se fue”. Y pues así lo recuerdo, después empecé a ver memes y diferentes cosas, de que si me había salido un dragón de la garganta o tantas otras… Todo esto ha crecido mucho.

Después de eso, ¿qué pensaba cuando veía los videos, parodias y hasta remixes que la gente compartía en internet?

Me hacía sonreír, digamos, asombrarme de que algo tan normal como que se te atore una flema provocara tal escándalo. Entonces, de veras me asombré y bueno, pues ahora soy la más feliz de que tuve ese pequeño incidente, sí.

Entonces Lolita Ayala tiene sentido del humor

Claro que sí, me han hecho reír. ¿Cómo me voy a molestar porque hagan esos memes? Al contrario, me han hecho feliz, digo, quien se moleste porque le hagan un meme pues yo digo que está mal, ¿no? Qué poco sentido del humor tiene… A mí me encantó que me hicieran mis memes.

¿Cómo surgió la idea de lanzar su propia línea de productos?

Lo que pasa es que las cuestiones económicas en mi fundación, Solo por Ayudar, han ido a la baja, porque ahorita hay muy pocas personas que hagan donativos, y pues andamos en la búsqueda de hacernos de fondos para poder seguir ayudando a la gente. Entonces a mi hija se le ocurrió la idea de hacer estas playeras con mi cara… Cuando llegó y me dijo: “Má, te voy a hacer unas playeras con tu cara”, y le contesté: “¿Qué? ¿Y quién crees que se va a querer poner una playera con mi cara? Si ya hay muchos jóvenes que ni me conocen” y me dice: “¡Por eso, porque eres vintage!”.

Foto: Mariangela Herrera Madrigal

Y funcionó.

Sí, y qué sorpresa me he llevado, la verdad, estoy muy feliz, para empezar, porque qué orgullo ha sido para mí el que mi hija logre esto, de veras, que en medio de una situación tan difícil tuvo una magnífica idea, la desarrolló muy bien y pues nos están llegando algunos fondos, que aunque todavía son pocos con lo de las playeras, pues ya empezamos a recibir un poquito para ayudar a la gente pobre. Y pues así surgió, por quererme ayudar a sacar adelante la funcación Solo por Ayudar.

Y de ahí, a salir en la portada de una revista de modas.

Sí, cómo no… la revista Elle, que me trajeron la ropa y me vistieron muy elegante, y pues creo que también fue un éxito.

Antes del incidente, ¿qué tanto atendía las redes sociales?

Sí las atendía, pero no como ahora, por supuesto. Tenía poco tiempo para las redes sociales, porque trabajaba muchísimo en el noticiero, ya que yo lo escribía y hacía la orden de edición, no era solo llegar a leer, sino hacer el noticiero y luego darlo al aire; también checaba las redes sociales, pero no tan intensamente como lo estoy haciendo ahora.

Ahora la gente ya sabe algo sobre Pharr Texas o sobre Phil Barrera

Así es, porque nadie los conocía (risas)… Sí, hombre, me pregunto si han oído algo o nada de todo esto.

¿Y de qué forma las compras de su línea de ropa se convierten en ayuda?

Todo lo que ganamos con estas ventas es para Solo por Ayudar, la fundación que abrí hace 36 años, en 1985, cuando fue el temblor; en ese momento decidimos hacer casas para los niños de la calle y luego un banco de alimentos, un programa contra el cáncer de mama y luego otro contra la leucemia. También llevamos 1,600 trasplantes de riñón, o sea, no somos pequeñitos, bueno, ahora sí, porque el nuevo gobierno no da facilidades, no creo que quiera fundaciones porque a todas nos está limitando… Ojalá cambie la forma, pero por lo pronto estamos haciendo lo que podemos, que es muy poco. Ahorita te mencioné unos cuántos programas, pero también tenemos cataratas, banco de medicamentos, cáncer de pulmón por humo de leña, pro ciegos, desastres naturales y así… Entonces es una pena que ahora estemos pasándola tan mal, porque finalmente quienes son los más afectados son los pobres a los que no les llega todo eso. Esperamos que llegue algo de dinero para poder seguir ayudando.

¿De qué manera los ha limitado el gobierno?

Bueno, pues han sacado nuevos impuestos; salió una ley que exige que de cada donativo que cualquier fundación recibia, el gobierno se iba a quedar con el 30 por ciento, y otras medidas que nos han limitado, así que cada vez estamos peor.

Foto: Mariangela Herrera Madrigal

Estuvo 29 años al frente de su noticiario.

Sí, ya casi cumplía los 30 años, solo me faltaban tres meses para cumplirlos, pero se redondea, ¿verdad? Aunque a mí sí me dio tristeza que no se cumplieran los 30 años.

Después de una tantos años enfocada a las noticias en televisión, ¿se imaginó que un día estaría enfocada en algo completamente distinto, como esta campaña?

No, nunca imaginé estar en este negocio de las camisetas, con mi cara en el pecho o la espalda de las personas, nunca, nunca lo imaginé. Y pues qué bueno que se dio, hay que buscarle, hay que buscarle para salir adelante.

Algo que seguramente muchos quiere saber: ¿de dónde salió ese detalle de la rosa en el escritorio?

Ah pues, cuando me hicieron titular del noticiero, en 1987, Miguel Alemán, que estaba de director de noticieros, me dijo: “¿Por qué no piensas en algo que te guste para identificar tu noticiero, algún detalle que te guste mucho?” Y como yo soy muy fan de las flores, me fascinan, pues dije: Voy a poner una flor, y decidí que fuera precisamente una rosa, rosa… Y se quedó ahí durante 29 años y pico, todos los días me llevaban una rosa fresca… Y es que son hermosas… Mira aquí tengo una (saca una flor y la muestra).

Siempre la acompañan entonces.

“Sí, siempre (risas).

Lolita, muchas gracias

Pues yo agradezco con todo mi corazón; lo que más me satisface es que después de tantos años me sigan aceptando, y que me tengan en sus hogares o en sus playeras o en donde sea… Mil gracias, eso es para mí un gozo enorme. Muchas gracias a todo el público, y que Dios los bendiga siempre.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Mundo Cárcel para infieles, proponen mujeres en Bolivia

Arte El criptoarte: millones por una obra digital