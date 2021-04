Intensamente | Mon Laferte: El cierre de una etapa

Mon Laferte está estrenando su sexto disco de estudio, titulado precisamente Seis. Un álbum que reafirma su interés por los géneros musicales que más se escuchan en México: desde la música de mariachi hasta el pop, pasando por la cumbia, la música norteña y la llamada música de banda.

Cuenta la cantautora que el punto de partida de esta grabación fue un documental que vio sobre Chavela Vargas, quien vivió sus últimos años en Tepoztlán, la misma ciudad en donde ahora radica Mon.

“Yo diría que es un disco del folklore mexicano, pero el folklore en un sentido general; sí de la música, la canción romántica y el folklore de México, pero también de Latinoamérica”, dice en entrevista con El Sol de México.

Y es que, sin haberlo pensado como un disco conceptual, la artista acepta que hay una línea muy clara y un discurso que se perciben desde la primera escucha:

“Ya me ha pasado que me dicen sobre mis álbumes, que parecen conceptuales, quizá porque normalmente tenemos entendido que los artistas hacen solo cierto tipo de música, y cuando se salen de ese estilo, por así decirlo, pues podría parecer algo conceptual, pero la verdad es que yo he venido haciendo todo tipo de música desde hace un rato. Pero sí, el concepto en este caso podría ser México y la música tradicional de México, aunque al mismo tiempo yo la siento como música muy cercana, muy cotidiana para mí, música que es parte mía”.

Foto: Cortesía Mayra Ortiz

La artista chilena, radicada en México desde hace varios años, cuenta que en 2020, cuando la pandemia estaba comenzando, estaba escuchando precisamente mucha música vernácula, y que muy probablemente por ello ese fue el matiz que tomó esta grabación, aunque subraya que no se cierra a un solo estilo musical:

“El año pasado, justamente por estas fechas, estaba oyendo muchísima música mexicana, desde José Alfredo, hasta Chavela, música de banda, y Carlos y José que me encantan… No sé, de todo, aunque me da por temporadas, porque la verdad es que soy súper melómana, y todo el tiempo estoy oyendo discos o playlist; no me cierro a un estilo… Ahora por ejemplo he estado oyendo mucha música de guitarra y voz, mucho Bob Dylan, música country, etcétera”.

A decir de Mon Laferte, las letras de este disco son más maduras y asertivas. “Es un disco importante porque se siente muy nostálgico”.

Consciente de que los daños causados por la pandemia ayudan a revaluar y ajustar narrativas con más empatía, considera que es más importante que nunca actuar sin imposiciones ni deseos de quedar bien con nadie, más que con ella misma.

Y acorde con estos tiempos, encuentra que hay aquí emociones más difusas o ímpetus más pasajeros de esos destellos de ánimo o desesperación que son fruto del encierro.

En Seis, Mon Laferte incluye varios duetos en compañía de artistas como Gloria Trevi, Alejandro Fernández, la Banda Femenil Regional Mujeres del Viento Florido y La Arrolladora Banda El Limón, apuntando con cada uno de ellos hacia distintos lugares musicales.

Llama la atención que incluyes una canción que escribiste junto a El David Aguilar, pero la cantas con Alejandro Fernández.

Fíjate que esa canción es la única del álbum que no es de la época de la pandemia. Esa canción de “Que se sepa nuestro amor” la escribimos él y yo hace un par de años, cuando estábamos haciendo algunas canciones para mi álbum Norma, aunque nunca la grabamos, y ahora que estaba armando este disco que tiene más que ver con México, busqué en el baúl de los recuerdos y me encontré con esta que me parecía que quedaba perfecta para el disco… Y algo similar pasó con otra del disco, que se llama “La mujer”.

Foto: Cortesía Mayra Ortiz

¿Es cierto que este álbum es la despedida de una etapa?

Bueno, yo lo siento así, como la despedida de una etapa, porque tengo ganas de hacer otras cosas también. O sea, no digo que ya no voy a hacer música, sino que a lo mejor será de una manera diferente, y tampoco sé si todos los van a percibir, pero personalmente sí, es como el fin de una etapa de hacer discos de esta manera… No sé, siento que hay algo muy nuevo en mí que estoy descubriendo y que me emociona, como que tengo un bichito ahí. En el fondo, siempre he sido muy tradicional en las formas de la música, con el bolero, el tango o la música tradicional de México, pero tengo ganas de hacer algo, como una especie de arte del futuro.

¿Cuál es la idea de la portada de Seis, qué significa?

Bueno, yo también pinto, desde hace mucho tiempo, nomás que lo tenía más oculto, y había una pintura que hice de una mujer cargando un toro, que es un tema muy personal… Tiene que ver con que soy del signo Tauro, pero nunca me ha gustado que a veces la gente tenga la sensación de que soy una mujer muy dura, muy ruda o fuerte. Siempre me decían: “Ah, eres Tauro, uy, no, ¡terrible!” Entonces hice esa pintura en donde una mujer está cargando un toro manso, un toro bebé que es muy dócil, y luego quise llevarla a la portada del disco. La fotografía la tomó Mayra, que es una fotógrafa mexicana muy talentosa que me acompaña pa’ todos lados. Y luego le pedí a mi papá, que se llama Francisco Bustamante y también es pintor, que hiciera el toro, que él lo pintara, pero de una forma muy realista, así que bueno, ahí está esta mezcla de dos artistas, que es la fotografía y la pintura.

¿Y cómo puede la gente ver otros de los cuadros que has pintado?

De hecho hay una exposición mía, ahorita en el Museo de la Ciudad de México. En realidad está desde un año, porque se inauguró en marzo del 2020, justo a las dos semanas de que se cerró todo por la pandemia, pero ahora acaba de abrir sus puertas nuevamente el museo, y ahí está la expo, que tiene alrededor de 70 obras mías, de varios años.

Foto: Cortesía Mayra Ortiz

¿Cuál dirías que es el mayor logro de Mon Laferte?

Fíjate que el otro día, cuando lanzamos el álbum, me puse a ver los reportes de las escuchas, y cuando vi la cantidad de repente como que me cayó el veinte de que es un disco esperado por muchas personas, incluídas personas que también se dedican a la música y personas de generaciones que recién están empezando en esto, y yo creo que ese es el mayor logro de Mon: que lance un álbum y que sea esperado por la gente, y que le dediquen su tiempo para escucharlo. Me llegaron muchos mensajes de personas que me decían que se sentaron a ponerlo y escucharlo, y dije: “Wow, creo que eso es un logro”. Qué locura… Me voló la cabeza darme cuenta de eso.

El futuro

Por ahora, Mon Laferte, igual que prácticamente todos los músicos del mundo, no quiere hacer demasiados planes, debido a la incertidumbre de la pandemia, pero asegura que su plan principal es tocar durante la segunda mitad del 2021, y con suerte, salir de gira.

“Ese es el plan que está, pero también dependerá mucho de la pandemia; las artes en general han sido muy castigadas, sobre todo las artes escénicas y los museos, con tantos cierres… Así que el plan, al menos en mi cabeza y de mi equipo es salir a tocar en segundo semestre del año, ¡ojalá!”, puntualiza.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Mundo Cubanos construyen sus propios drones

Ciencia Científicos crean el primer dispositivo electrónico reciclable