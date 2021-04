Intensamente | Tony Kamo promete más espectacularidad

Antonio Moreno Cabello, mejor conocido en la cultura popular como Tony Kamo, es un personaje que en la década de los noventas se hizo sumamente popular por sus frecuentes participaciones en la televisión, en las que hacía de la hipnosis un espectáculo. Millones de personas llegaron a verlo hipnotizando a personas en el escenario e incluso presumiendo de hipnotizar a multitudes completas.

Su popularidad fue tal, que además de su participación en diferentes programas, llegó a conducir sus propios espacios, como La noche encantada, Increíble... mente, Noche asombrosa, Poderosa... mente, La casa de Tony e Íntima... mente.

De hecho, presume de haber hipnotizado a más de 2 millones 500 mil asistentes en directo a lo largo de sus más 5 mil 150 shows. Su imagen se volvió casi icónica: con su rostro serio y su mirada fija, clavada en la cámara, con la seguridad de quien lleva unas tres décadas en el negocio.

De la hipnosis a la ayuda

En sus shows, Tony Kamo solía destacar el hecho de que con la hipnosis se puede mejorar la calidad de vida de las personas, ayudándoles a salir de algún problema o a superar alguna condición. Se hicieron comunes las imágenes, tanto de celebridades como de ciudadanos de a pie, dejándose sorprender por lo que el hipnotizador lograba en ellos, aparentemente en contra de su voluntad.

Por ello, no fue una sorpresa saber del giro que tomaría su carrera en los siguientes años: las conferencias o seminarios para mejorar la calidad de vida de la gente que quiere dejar algún vicio o simplemente ser feliz.

Y esa es la razón que lo tiene de paso por México: una serie de charlas que impartirá en la ciudad de Guadalajara, precisamente con la promesa de mejorar la calidad de vida de las personas:

“Los cuatro seminarios que daré son: el viernes 23 de abril, uno que se llama Autoestima y otro que es Control del estrés, ansiedad y miedos, y el día 24 uno que es para adelgazar y otro para dejar de fumar”, nos cuenta.

Foto: Cortesía Tony Kamo

Estás hablando de algunos de los males que más aquejan a nuestra sociedad

Sí, son temáticas que se están sufriendo por todos lados; las personas están cada vez más ansiosas, estresadas y con más miedo, y es lógico porque nuestro pensamiento es el que lo genera todo y al estar siempre pensando: "¿Qué va a pasar con mi trabajo", "¿cómo voy a pagar todo lo que debo"?, "¿qué voy a hacer con mi vida" o " ¿qué va pasar si me contagio"?, pues es el pensamiento a futuro que provoca la ansiedad cada vez más intensa, por lo que la gente está empezando a beber, a fumar y a comer más, además de que tienen menos tolerancia... Esto no es bueno para nadie.

¿Y cómo los ayudas? ¿Cuál es la técnica que utilizas?

Son técnicas que se hacen con la persona de reestructuración cognitiva, lo que se hace es que se le enseña a tener pensamientos más coordinados. Tú tienes ansiedad porque tu pensamiento está en el futuro y ese pensamiento que debería ser racional lo has hecho irracional. Todos esos pensamientos ilógicos e incoherentes como "fumar me relaja" o "yo fumo porque es mi compañero" hay que cambiarlos, por eso se llama reestructuración cognitiva, porque todo el pensamiento se reestructura, se le enseña a la gente la nueva forma de pensar que hay para todo eso y una vez que los hacen, hay otra serie de técnicas que provocan grabaciones en el individuo para que tengan una mayor efectividad, lo que se suelen llamarse anclajes.

¿Ese es el llamado “método de sugestión?

Es el método de sugestión progresiva que yo he creado, y que poco a poco va llevando al individuo de un pensamiento ilógico, irracional o incoherente al sistema que yo quiero, y a partir de ahí, empiezo con las grabaciones que quiero dar, para que a partir de ahí venga el cambio, la forma maravillosa.

El otrora psicólogo asegura que por el momento solo tiene planeado llevar estas charlas a Guadalajara, y que posteriormente, si el semáforo epidemiológico lo permite, pensará en ir a más ciudades de México.

“Antes planeábamos las cosas para dos años enteros, todo el mundo tenía unos planes maravillosos, pero ahora tú no puedes hacer planes ni a un mes. Nuestro objetivo es ir a Puerto Vallarta, y si da la cosa, también a Querétaro, pero vamos a ver, poquito a poco”, agrega.

“La hipnosis tiene un gran valor cuando se utiliza de manera terapéutica y se utiliza bien, y cuando se hace para divertir, como yo lo hacía, pues también tiene un valor muy importante”.

Foto: Cortesía Tony Kamo

Tony Kamo, el hipnotizador

Miles, probablemente millones de personas conocieron a este personaje durante sus participaciones en televisión, en las que presumía de hipnotizar a todo aquel que se le pusiera enfrente, incluso a multitudes completas. Un chasquido de dedos y ponía a dormir a la gente o la ponía a hacer lo que él les ordenara.

“Ahora estoy enfocado mucho más en los seminarios”, nos dice. “Ten en cuenta que si voy a hacer que alguien vaya a dejar de fumar, no puedo ponerlo a hacer un show divertido porque me parece que no se sincroniza bien. Entonces, me voy a enfocar en esto que es algo más serio, para cambiar tu forma de pensar, tu forma de actuar en la vida, y ya cuando llegue el momento de hacer hipnosis, ahí estaré… Se pueden hacer cosas maravillosas, ayudar a la gente de una manera increíble. La hipnosis tiene un gran valor cuando se utiliza de manera terapéutica y se utiliza bien, y cuando se hace para divertir, como yo lo hacía, pues también tiene un valor muy importante”.

Ya que lo mencionas, te hiciste muy popular porque presentabas la hipnosis como algo divertido, prácticamente como un espectáculo.

Claro, así fue como lo elaboré, para que fuese así. Ten en cuenta que en los años noventa la hipnosis no estaba tan difundida, no se enseñaba tanto, y yo tuve que transformarla y mostrarla así para enseñar las cosas increíbles que se pueden hacer con la mente… Eso fue lo que hice durante muchos años.

“98 por ciento de los que entran a su seminario para dejar de fumar, lo logran, y el 2 por ciento restante que no deja de fumar es porque no siguió mis instrucciones”

¿Cuál ha sido el mayor logro de Tony Kamo?

Lo que estoy haciendo ahora. Porque si antes era espectacular lo que tú veías, esto lo es mil veces más: Que veas a una persona que fuma y que sin utilizar la hipnosis, la persona salga de ahí sin fumar, o que entre alguien con crisis y ataques de pánico y salga sin ellos… Eso es alucinante, es una maravilla. Lo más increíble que te puedas imaginar.

¿Estás diciendo que la gente sale completamente recuperada después de una sesión contigo?

Sí, porque no son charlas informativas. Esto es así: entras y sales. Por ejemplo, en el seminario para dejar de fumar, yo le comento a la gente que dejan de fumar el 98 por ciento de los que entran, y que el 2 por ciento restante que no deja de fumar es porque no siguió mis instrucciones. El seminario dura tres horas, y a las dos horas y media hay un descanso, para que si no te convence te puedas marchar y te devuelven tu dinero.

Foto: Cortesía Tony Kamo

Y también te has dedicado a publicar libros.

Sí, tengo nueve libros en el mercado y el último de ellos se llama Los 10 escalones hacia la felicidad; es un libro que habla de la autoestima, porque para llegar a ser feliz se requiere tener una excelente autoestima. No vas a poder estar bien en tu trabajo teniendo un autoestima deficiente, ni con tu pareja si uno de los dos tiene el autoestima deficiente, y no te puede ir bien en un proyecto si tienes el autoestima deficiente, porque no tienes la motivación ni la seguridad para alcanzar todo eso. Te quedas ahí cortito. ¿Qué quiere decir esto? Que los siete primeros escalones son los que se basan en el autoestima y los otros tres son los que se basan en el ambiente que te está rodeando para que tú tengas un equilibrio y una mejor calidad de vida, o sea, mayor felicidad.

¿Es verdad que publicaste un disco? En la base de datos de Discogs aparece un álbum titulado Solo de noche, firmado por Tony Kamo.

No... Eso es una broma que hizo un amigo mío, para ver quién caía… Yo no hice nada, solo le pusieron las fotos y todo eso, para hacerlo parecer un disco real.

No son pocas las voces que lo acusan de farsante. Desde sus épocas de mentalista, decenas de personas dijeron no haber sido hipnotizadas, sino estar actuando. Ahora que ofrece sus seminarios, también han surgido voces que aseguran haber asistido a ellos sin haber logrado un cambio. Él se defiende argumentando que no se hipnotiza a quien no quiere ser hipnotizado y que no se cura a quien no quiere ser curado.

¿Quién es entonces Tony Kamo? Antes de despedirnos, él se apresura a sentenciar en tono solemne:

“Yo soy una persona que trata de ayudar a los demás y de hacer técnicas que ayuden a que una persona tenga mejor calidad de vida, ese es el objetivo, es lo que pretendo”.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Doble Vía TierraFest 2021, una invitación para cuidar de la Tierra

Ecología Con app, productores monitorean sus cultivos