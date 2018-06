Interpol elige el misterio de México para presentar "Marauder"

Tras cuatro años de ausencia, la banda estadounidense Interpol, está de regreso con su sexto álbum titulado “Marauder”, cuya presentación fue en México, porque considera que este país siempre la ha apoyado de una forma incondicional como en ningún otro lugar.



La portada del disco, una foto del Procurador Fiscal, Elliot Richardson, fue revelada en un muro de la capital mexicana en la esquina de José Vasconcelos 117, en San Miguel Chapultepec. Posteriormente, Daniel Kessler, Paul Banks y Sam Fogarino, realizaron una conferencia de prensa a la que fueron invitados decenas de fans mediante una dinámica web.

“Creo que es un maravilloso lugar, me gusta venir aquí a reiniciar mi cerebro y me inspira muchísimo en general toda la historia, la cultura, aprendo algo nuevo cada vez que vengo, he venido durante muchos años de forma muy frecuente y siento que apenas he conocido la superficie, quiero regresar y conocer a profundidad”, indicó Daniel.

Para este material discográfico, la agrupación trabajó por primera vez con un productor en forma, como señaló Sam, ya que siempre habían producido ellos mismos para usar su energía en concentrarse en el tipo de tecnología iban a utilizar, sin embargo, se sintieron bien recibir ayuda de Dave Fridmann.

Daniel compartió que el estudio estaba en el campo, en Buffalo, Nueva York, lo grabaron durante el invierno, y al ser una de las partes más frías de Estados Unidos, en donde nieva mucho, se tuvieron que acostumbrar e incluso en una ocasión se quedaron atrapados durante tres días.

La banda explicó que eligió el tema “The Rover” como primer sencillo, porque en el contexto de las canciones que grabaron esa es quizá la más directa e inmediata canción de rock que hay en el álbum, por lo que fue una forma de regresar con el puño en el alto, además de que tiene un beat y puedes bailar.

Durante la gira "The Bright Lights" cambió el proceso, porque nunca habíamos ido de gira a la mitad del proceso. Le pusimos una pausa y nos fuimos a hacer estos shows de aniversario y en ese momento las canciones llevaban el 80 o 90 por ciento de avance y nos fuimos durante un par de mesesDaniel Kessler, guitarrista de la banda

Regresaron para empezar desde donde se habían quedado, mucho más entusiastas, ya que la gira les dio una energía nueva y el hecho de que estaban muy ilusionados y que cada canción en “Marauder” es distinta, les confirmaba que iban en la dirección correcta.

Foto: Federico Xolocotzi I El Sol de México

Pasé mucho tiempo componiendo las letras de este álbum, realmente disfruté escribir las letras de este disco. Escribí mucho en una playa, es un lugar feliz para mí y ahí me siento más creativo; también yo reacciono casi siempre a la música y de esa forma las letras vienen a mí de forma muy fácil

Paul Banks, vocalista de Interpol

La banda descartó que este disco se parezca al primero, ya que indicó que los integrantes jamás han tratado de hacer algo que ya hayan hecho, puesto que cada álbum supone un capítulo adelante y “Marauder” representa a la banda desde su última gira; sin embargo, relataron que cada disco es un hijo y este ahora es su bebé.

Interpol mencionó que las canciones las grabaron en vivo, además de que no quisieron utilizar la tecnología digital, por lo que trabajaron como en la vieja escuela, directo al casete.

Aunque el grupo no anunció fecha de presentación en México, adelantó que el sencillo “The Rover” será presentado en vivo en The Late Show with Stephen Colbert, este 8 de junio; además, el video será grabado en la capital mexicana, en donde fue la reunión con medios y fans, como anunció un letrero a la entrada del inmueble ubicado General Prim.