¡Interpol y Franz Ferdinand se presentarán juntos en México!

¡Ver a Interporl y Franz Ferdinand juntos en México será una realidad!

Serán el 12 de noviembre en el Auditorio CitiBanamex en Monterrey y el 14 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara. cuando las bandas podrán deleitar a sus fans con todos sus éxitos.

INTERPOL & FRANZ FERDINAND

Mexico, we're very excited to announce that ourselves and @franz_ferdinand will be seeing you this November!

Pre-sale tickets available to all with a Citibanamex debit/credit card from 11am local time, 08/19 pic.twitter.com/vSu3TwNjrY — Interpol (@Interpol) August 12, 2019

Los boletos estarán disponibles en preventa este 19 y 20 de agosto y la venta general arrancará el 21 de agosto a través del sistema Ticketmaster y en las taquillas de los respectivos auditorios.

OMG! [Video] ¡Captan a Taylor Swift bailando borracha en un bar!

¿En cuanto están los boletos?

Aquí te dejamos los precios para sus presentaciones, que cabe destacar tendrán invitada a Georgia desde el Reino Unido.

Auditorio CitiBanamex de Monterrey

$1,680 Beyond Parados

$2,300 Platino

$2,000 Platino B

$1,380 Perfiles

$800 Perfiles B

$650 Perfiles C

Auditorio Telmex

$2,380 Platea (De Pie)

$1,980 Roja

$1,780 Azul

$1,480 Verde

$1,080 Blanca

$880 Lila

$680 Naranja

$480 Amarilla