Itatí Cantoral asegura que el divorcio no perjudica su salud

Con trabajo es como Itatí Cantoral enfrenta una etapa complicada en su vida después de su divorcio de Carlos Alberto Cruz. A sus 43 años, dice que por sus hijos ella se mantiene fuerte.

“Vivir otra etapa de tu vida no es fácil. El divorcio siempre es una cosa negativa, es complejo, es una decisión dura, pero hay que hacerlo con el corazón y aprender de los errores y caminar”, detalló.

Itatí se ha mantenido muy activa, primero con su participación dos bioseries primero en la de José José, donde hizo el papel de Natalia Kiki Herrera Calles, luego en la Silvia Pinal, donde interpretó a la diva del cine mexicano y actualmente está de gira con la obra El matrimonio perjudica seriamente la salud.

Y sobre el tema de esta obra, la actriz reconoció que no porque lleve dos divorcios no deja de creer en el matrimonio como institución.

“El matrimonio bien llevado es bueno. Yo creo en la institución y creo en el matrimonio, ya llevo dos matrimonios”.

Y reiteró que con el trabajo y sus hijos es como ha sobrellevado este difícil pasaje de su vida personal.

“Gracias a Dios tengo a mis hijos hermosos, está viva mi madre, tengo amigos, tengo trabajo, el que me gusta, soy amiga de mis exesposos, porque a veces te pasan cosas que no entiendes y te enseñan a ser mejor”, señaló.

“Yo llevo una buena relación con las dos personas con las que me casé y tengo hijos. Mis hijos van siempre en primera, mis tres hijos nunca me han dejado caer, nunca he caído”, finalizó la actriz.