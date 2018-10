Itatí Cantoral se convierte en una mujer fatal

“Hay que tener mucho cuidado, pues hoy en día no sabes quién te va a tocar en una cita, puede ser una buena persona pero también te puede tocar un loco o una loca”, señaló Itatí Cantoral con respecto a su personaje Alex, una mujer que destruye la vida y el futuro de Dan Gallagher, un joven que va empezando su vida de matrimonio y que lo pierde todo por una noche de pasión con una completa desconocida.

Esa es la trama de la obra Atracción fatal, estelarizada por Itatí Cantoral, Juan Diego Covarrubias y Fabiola Guajardo y que a partir del 16 de noviembre estará en cartelera en el teatro Ignacio López del Centro Cultural San Ángel.

Foto: Cortesía

En entrevista, Itatí Cantoral habló sobre los peligros que representan las famosas citas a ciegas, “ahora los jóvenes utilizan Tinder y otras plataformas para conocer gente, hacen las famosas citas a ciegas, se toman una copa y dan rienda suelta a sus instintos si se gustan, todo estaría bien si sólo fuera algo de una noche, pero no sabes qué loco o loca te puede tocar, luego resultan ser unos verdaderos acosadores y ahí es donde todo se sale de control”, señaló la actriz.

Aunque no quiso hablar sobre su vida privada, aceptó que el divorcio le afectó mucho y que al entrar a los ensayos su percepción de la relación de pareja y la que existe con un amante son muy distintas, por lo que acabó por entender muchas cosas, “mira, el director me decía que como amante tenía que ser más dulce, apapacharlo y despertarle el deseo, una esposa no siempre tiene la disposición y el tiempo de hacerle todos esos mimos, hay que encargarse del hogar y los hijos".