Ivonne Montero despide con emotivas palabras a su ex amor Fabio Melanitto

"Dios te guarde Fabio", remata la guapa actriz y cantante, Ivonne Montero en un breve mensaje publicado en Twitter tras la muerte de su expareja, el ex cantante y actor Fabio Melanitto.

Montero estuvo casada con Melanitto en 2011, producto de su relación nació su hija Antonella, sin embargo, atravesaron por varios problemas que oficializaron su divorcio en 2012.



En una profunda sensibilidad, la actriz, tomó los mejores recuerdos para despedirse de él, la publicación la acompañó de tres imágenes; la que destaca, es una donde se ve una veladora, unas rosas, el rostro sonriente de la pequeña y Fabio junto a ella.



Foto: Cuartoscuro

Celebridades Ivonne Montero sorprende con su disco tributo a Selena

En el mensaje de despedida escribe:

..sólo agradecerte lo mejor de mi vida.. ella siempre ha sabido de ti.. empezarás a conocer el hermoso angelito que es.. Dios te guarde Fabio..

..sólo agradecerte lo mejor de mi vida.. ella siempre ha sabido de ti.. empezarás a conocer el hermoso angelito que es.. Dios te guarde Fabio.. pic.twitter.com/szCPOaiBht — Ivonne Montero (@IvonneMonteroO) 16 de agosto de 2018



Así reaccionó Montero al enterarse de la muerte

Antes de que muriera Fabio, la actriz sostuvo que no fue un buen padre para Antonella, según declaró a una entrevista para el programa De Primera Mano de Grupo Imágen el pasado martes.

"Yo creo que si el instinto no te despertó en el momento que tu hija nació, en el momento en que supiste que tu mujer estaba embarazada, si no te despertó en el momento en que tu hija entró a una primera cirugía, si no te despertó el instinto paternal en el momento que tu hija estuvo a punto de morir, si eso no te depertó... olvídate", concluyó Montero en el pasado.



Hoy es un día muy especial.. y como no si se festeja a los reyes del hogar.. Caballeros trabajadores, responsables y amorosos con sus hijos y su familia.. Yo les mando todo mi cariño aunado a la admiración que tengo por quienes saben ser y demostrar cuan PAPÁS son.. FELICIDADES PAPITOS!! 🎁 Y también mi profunda admiración a todas las mamis quienes sabemos ser MAMÁ Y PAPÁ! Mis mejores deseos también!! 🎁 Nosotras celebramos junto a TvyNovelas y Televisa Deportes en el evento de festejo a los papás en El Estadio Azteca.. Gracias! TERMINEN DE PASAR UN GRANDIOSO DÍA! 🍀💜🍀💜🍀💜🍀💜🍀💜🍀💜🍀💜🍀💜 Una publicación compartida de Ivonne Montero (@ivonnemonteroof) el 19 Jun, 2016 a las 6:51 PDT La gente habla de karmas.. de pagar por actos que uno hace a lo largo de su vida.. no sé si la reencarnación exista pero en esta vida que me ha tocado solo puedo agradecer.. agradecer los momentos maravillosos como los más desgarradores.. merecidos o no todos los agradezco! En algún momento estaba clara con mi vida.. no marido, no hijos.. nada estuvo decidido.. sólo fue que la vida decidió apremiarme con un hermoso diamante en mis manos.. 5 añitos hoy mi princesa, experimentando juntas, solas, momentos de lo más maravillosos como los más angustiantes.. aprendiendo de tu sabiduría, de tu ternura, tu inteligencia, tu enorme alegría y ese carácter tan autentico y puro.. haz hecho de mi una mujer plena, madre amada, responsable, entusiasta.. con grandes lecciones de vida que espero aprender para poder aplicar en mi andar.. tenerte en mis brazos me deja saber la enorme responsabilidad que merezco al ser tu mamá y que si bien ha sido difícil no deja de ser lo que deseo y merezco.. gracias mi pequeñita por acompañarme eternamente, porque así será.. gracias por darme vida en vida.. por tus sonrisas puras y autenticas.. por hacerme sentir tan importante para ti.. por tus enojos, como en esta foto donde no querías enseñar tus hombritos con este vestido jajaja.. preciosa!! Te doy mi más profunda bendición para que Papá Dios y su Corte Celestial te acompañen siempre, plena en salud, sin peligro a nada, siendo invisible ante la maldad.. que seas siempre una buena niña como ya lo eres.. así tan sensata, serena y loquilla como eres.. te amo tanto.. te amo siempre.. FELIZ CUMPLEAÑOS HIJA!! Antonella.. la que es bella como una flor!🌷 Una publicación compartida de Ivonne Montero (@ivonnemonteroof) el 24 Abr, 2018 a las 3:58 PDT Los colores de la vida.. Pura Vida!! 🇨🇷 #TurismoVIPCostaRica 🌺🌴🦒😍💋 Una publicación compartida de Ivonne Montero (@ivonnemonteroof) el 9 Jul, 2018 a las 1:49 PDT

OMG! Por borracho y asustar a los pasajeros, bajan a Alejandro Fernández de un avión

Celebridades Así será el “Mundo oculto” de Sabrina, la Bruja Adolescente