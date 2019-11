El espía Jack Ryan lleva toda la acción hasta Venezuela

La cultura y el entretenimiento no tienen la obligación de educar, pero sí de mostrar la realidad en la que vivimos actualmente. En eso coinciden Francisco Denis y Cristina Umaña, actores que forman parte de la segunda temporada de Jack Ryan que estrenó este fin de semana por Amazon Prime Video.

Y es que esta nueva entrega se encuentra ambientada en Venezuela, en donde Jack Ryan, el famoso espía de la CIA creado por Tom Clancy e interpretado por John Krasinski, acude al rescate de este país que se encuentra amenazado por el régimen de Nicolás Reyes, una referencia obvia al actual jefe de estado Nicolás Maduro.

Sin embargo, Francisco Denis explica que la trama de la serie no pretende aleccionar sobre lo que sucede en Venezuela, “por supuesto que tiene que ver, pero la intención no es que a través de ella uno se entere más o menos de la crisis ahí o en Latinoamérica desde un punto de vista político, social o histórico, no está hecho para eso. Simplemente es el contexto donde suceden los hechos de estos personajes envueltos en una historia de espionaje”.

Ver esta publicación en Instagram Calling all recruits. Watch the new season of Tom Clancy's #JackRyan now on @amazonprimevideo. Una publicación compartida por Jack Ryan (@jackryanamazon) el 1 de Nov de 2019 a las 6:12 PDT

El actor venezolano que interpreta a Miguel Ubarri, mano derecha del presidente Nicolás Reyes, dice que ubicar la historia en su país de debe más a una cuestión comercial “porque es una serie para todo el mundo, entonces, ¿cuál es el conflicto social internacional o político que en este momento lo manejamos todos? En este caso es Venezuela… pero hubiera podido ser lo que está pasando en Chile o Colombia”.

Sin embargo,Cristina Umaña admite el compromiso que una serie de alcance global como Jack Ryan tiene para retratar la realidad actual. “Si vas a ver las expresiones artísticas desde el inicio de los días, siempre están hablando de los contextos sociales, políticos, culturales, históricos del momento”, destaca la actriz que fa vida a Gloria Bonalde, opositora política de Nicolás Reyes.

“Pretender que el cine o que el arte o los escritores hablen de cosas distintas es imposible, van a querer tener una reflexión y una mirada frente a lo que sucede en nuestros presentes”, dice en referencia a series como Narcos u otras producciones que retoman los conflictos globales para contar historias en cine o televisión. “El arte siempre está para dar una mirada frente a eso y generar reflexión, si es que la hay, y sino, también para entretener y que la gente pueda hacer catarsis de sus propias tragedias”, añade.

Ver esta publicación en Instagram The next assignment begins. Watch Season 2 of Tom Clancy's #JackRyan now on @amazonprimevideo. Una publicación compartida por Jack Ryan (@jackryanamazon) el 1 de Nov de 2019 a las 3:01 PDT

La segunda temporada de Jack Ryanes protagonizada nuevamente por John Krasinski, nominado en cuatro ocasiones al premio Emmy y cuenta con ocho episodios. La tercera entrega ya fue confirmada por Amazon Prime Video para lanzarse el próximo año y contará con Paul Scheuring, creador de Prision break, como su nuevo showrunner.