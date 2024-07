Jannette Chao le canta al amor propio en su regreso como solita después de Siete veces adiós

Alrededor de cuatro años trabajando en el musical “Siete veces adiós”, como creativa y productora musical, apartaron a Jannette Chao de su carrera como solista, pero llegó el momento para continuar con este camino con el que hasta ahora ha estrenado siete álbumes.

“No le había puesto atención a mi carrera personal. Había estado completamente enfocada en el musical y de repente llegó el momento en que ya era necesario para mí decir algo a título personal”, comentó la cantante en entrevista con El Sol de México.

“Corazón espléndido” es el tema con el que volvió a los estudios de grabación. En ella, Chao canta de manera personal al amor, al desamor y al amor propio.

“Haber escrito ese musical con el corazón roto y todo lo que aprendí después sobre el amor y el desamor está plasmado en “Corazón espléndido”, justo al darme cuenta de que no puedes dar lo que no tienes y no te pueden dar lo que tú misma no te das”, explicó.

“Si estás buscando esa validación externa o ese amor externamente, pero tú a ti mismo no te amas, no puede llegar ese amor. Entonces me escribí “Corazón espléndido” para recordarme que yo amo de una manera espléndida y que no importa cuántas veces el mundo me rompa el corazón, yo siempre voy a tener el corazón abierto”.

Jannette Chao reconoce la oportunidad de descubrir una nueva faceta de su talento. “Me ha inspirado a niveles insospechados y me ha dado además la posibilidad de convertirme en una productora musical”.

Se reinventa en la nueva etapa

El nuevo sencillo en el repertorio de Jannette es sólo el comienzo de un recorrido a su próximo disco, cuyo nombre todavía es desconocido para la audiencia, Ese proceso lo afronta convencida de que es necesario renovarse para ser parte de la industria musical.

“La edad va pasando y me voy sintiendo cada vez más sólida, más tranquila, más pacífica. Mi manera de ver la vida ha cambiado. Ahora que soy mamá, también mis prioridades y mi enfoque cambiaron”, dijo.

“Estoy muy equilibrada, creo que es un momento de mucho gozo personal. Me siento una persona muy exitosa, muy plena, y creo que eso se refleja en mi música y en este nuevo disco que van a escuchar”, anticipó.

El 29 de agosto, Jannette Chao presentará lo nuevo de su repertorio, así como un repaso a sus éxitos, en el Foro Alarcón de la Ciudad de México.