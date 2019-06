Jason Momoa olvida a Aquaman, ahora quiere ser Wolverine

Jason Momoa se convirtió en uno de los principales actores para la casa DC, tras el éxito en cines de la película Aquaman, que además se volvió de las más taquilleras de Warner Bros.

El actor quien también es conocido por interpretar a Khal Drogo en Game of Thrones, tiene las puertas abiertas por si aparece una oportunidad de participación en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Jason Momoa said if he were to play any role in the MCU it would be WOLVERINE! #CelebrityFanFest pic.twitter.com/Q5B8W1OFNM — SuperBroMovies (@SuperBroMovies) 15 de junio de 2019

En el Celebrity Fan Fest, Momoa declaró que si tuviese que interpretar a un personaje de Marvel, sería al Lobezno. No suena tan descabellado, pues recientemente rumores y miles de fans pedían incluir a Keanu Reeves en el Universo Cinematográfico de Marvel y hace unos días Kevin Faige confirmó que ya están en pláticas.

Es difícil determinar quién sería el nuevo Wolverine (en caso de que éste volviera a la pantalla grande), aunque no parece que sea algo pronto, pues sin películas de los X-Men en el futuro y con Jackman dejando el papel, esa posibilidad es incierta.

