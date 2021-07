Jason Priestley se pone en la piel de un sociópata en Casteel

De Brandon Walsh, uno de los protagonistas de Beverly Hills 90210, la serie que le dio fama en la década de los 90, el actor Jason Priestley aprendió sobre el mundo de la televisión y el cine, tanto al frente como detrás de cámaras. Esa experiencia, le permitió obtener roles en exitosas producciones como Without a trace, My name is Earl, Hot in Cleveland y Private eyes (en la que actualmente participa, al lado de Cindy Sampson).

"Beverly Hills 90210 fue una gran oportunidad para, no sólo ser mejor actor y aprender, sino para tomar ventaja de cada puerta que el show me abrió y sin duda haber trabajado para un productor ejecutivo tan icónico como el gran Aaron Spelling, fue una experiencia que realmente quería aprovechar”, expresó en conferencia virtual.

Ahora se suma a la adaptación cinematográfica de la saga Casteel, de la aclamada escritora estadounidense Victoria Cleo Andrews, en la que interpreta a un hombre llamado Tony Tatterton, cuyos vicios y personalidad posesiva lo convierten en uno de los personajes más oscuros que Jason ha encarnado.

"Hay más retos en dar vida a un personaje como éste, en el sentido de que debes encontrar formas de volverlo agradable para la audiencia, y sobre todo encantador y carismático. A pesar de que los personajes fuertes como él hacen cosas muy cuestionables, hoy en día me siento más atraído a este tipo de papeles".

El también director añadió que la parte del maquillaje para rodar las escenas de Tony en su tercera edad fue de lo que más disfruto. Para dichas tomas, se tenía que someter a un proceso de caracterización que duraba tres horas en total (y una hora extra al finalizar la grabación para remover los prostéticos).

“Agradezco la oportunidad de hacerlo, no había tenido oportunidad suficiente de interpretar a un personaje viejo, con ese tipo de maquillaje. Para mí fue un reto maravilloso, me sorprendí por verme caracterizado como un hombre mayor, entendí el ángulo del proyecto y realmente disfruté esa parte”.

Además de protagonizar esta historia, también funge como director de Corazones caídos (tercera parte de la saga), y es productor ejecutivo de las dos últimas películas, Telaraña de sueños y Las puertas del paraíso. Dichas cintas estarán disponibles a partir de este 1 de julio en la plataforma de Lifetime.