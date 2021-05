Javier Camarena, el mejor cantante del año

El cantante Javier Camarena fue honrado por la organización International Opera Awards como el mejor cantante masculino en 2021. El tenor mexicano fue seleccionado entre un grupo de distinguidos finalistas conformado por artistas internacionales como Carlos Álvarez, Stephen Gould, René Pape, George Petean y Russell Thomas.

La institución International Opera Awards se fundó en 2012 como una celebración anual dela excelencia en la ópera alrededor del mundo. Sus objetivos son elevar el perfil dela ópera como género artístico, reconocer y premiar el éxito en la ópera, y generarrecursos para proveer becas para artistas emergentes, incluyendo a cantantes, directores de escena, directores de orquesta, coaches vocales y acompañantes.

En la ceremonia de entrega, realizada de manera virtual, el maestro Camarena, conectado desde Suiza, declaró que "2020 fue un año terrible para la cultura y las artes. Con prácticamente todas las casas de ópera del mundo cerradas, nuestra actividad se paralizó. Hoy, dedico este premio a toda la comunidad artística que ha permanecido firme y constante en su compromiso con su trabajo, demostrando de esta forma a todo el mundo que la música y el arte son esenciales en la salud del espíritu humano. Gracias por este reconocimiento, me motiva a continuar dando lo mejor de mí en cada escenario en el que puedo presentarme”.

Thank you @TheOperaAwards for this honor. Congratulations to all my colleagues, the theaters, productions and all nominees and winners, I admire and respect each one of you.

Con amor, este premio también para mi familia, base y motor de mi carrera, amigos y equipo de trabajo; https://t.co/dq2Ro1AhhL — Javier Camarena (@tenorjcamarena) May 10, 2021

También felicitó a sus colegas nominados y expresó su deseo de reencontrarse pronto con ellos y su público en una presentación en vivo.

Camarena participará el 12 de mayo en la presentación de la temporada 2021/2022 del Gran Teatro del Liceu en Barcelona. Interpretará una serie de populares arias como “La donna è mobil, "Dies Bildnis ist bezaubernd schön” y “Si ritrovarla io giuro”, así como duetos de “Rigoletto” y “Cosí fan tutte”. La función se transmitirá por Facebook Live a las 19:00 horas de España y a las 12:00 horas del Centro de México.