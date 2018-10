Javier Corcobado: La música siempre debe traer un mensaje

Si algo identificaba a la música de los años 60, 70 y 80 era su intención de cambiar ideas a través de sus letras y sonidos, asegura Javier Corcobado. Sin embargo, para el músico español de origen alemán, esta intención ha ido desapareciendo poco a poco, a tal grado que ahora los músicos más famosos difícilmente se preocupan por enviar mensajes a su público.



“La música ha perdido el poder que tuvo en esas décadas. A partir de los 90 comenzó a perder poder social y se ha convertido en una especie de ruido de fondo que ha pasado a segundo o tercer plano”, comenta Corcobadodurante una entrevista telefónica.



“Los artistas más famosos ahora mismo creo que no aportan realmente nada a que la sociedad mejore. Pero hay algunos que intentamos que la sociedad sea mejor con nuestras canciones, yo al menos me cuento entre ellos; lo intento”, recalca el cantante que se ha popularizado también por su trabajo como poeta y escritor de novelas.



La discusión surge ahora que el intérprete de Secuestraré al amor, ofrecerá un concierto acústico en el Centro Cultural Carranza, como parte del Festival Octubre Negro, donde a través de distintas actividades se recuerdala matanza del 2 de octubre. Este concierto, recordará la fuerza y el valor de estos estudiantes, quienes tomaron la música como una herramienta de lucha social.

“La música tiene el poder de mantener vivas ideas que murieron, porque pudieron ser grabadas y están ahí. Ahora mismo puedo escuchar la música deCharles Aznavour que murió hace unas semanas y que permanece vivo por sus canciones”, dice.



Aunque lamenta que la música haya perdido esa fuerza social, Javier Corcobado se muestra optimista y desea que las nuevas generaciones traigan cambios en la industria musical. “Espero vivir ese momento otra vez, una resurrección de la música, de la música de verdad, ojalá. Aunque hoy en día me parece una utopía”.



Javier Corcobado considera que al avance tan rápido de la tecnología ha hecho que el ser humano vaya “devolucionando, volviendo hacia atrás. Parece que la tecnología avanzan muchísimo, pero los sentimientos humanos cada vez son más cercanos a las máquinas”.



Corcobado admite que su música retrata esa dureza que vive el ser humano, pero eso no significa que todo lo que vea a su alrededor sea negativo. “Yo soy de alguna manera optimista, nunca creo que vayan a ocurrir desgracias ni nada, por muy tristes o melancólicas que seanmis canciones. Yo soy una persona feliz, he nacido para ello, he intentado no serlo pero no lo he conseguido”, bromea.



Tras este concierto que ofrecerá esta noche, Javier Corcobado comenzará a trabajar en su siguiente material discográfico, en el que incluirá canciones que retraten esta realidad social que vivimos ahora. De hecho, ya tiene una canción llamada Somos muchos, donde habla acerca de la sobrepoblación y cómo el mercado de consumo se aprovecha de ello.