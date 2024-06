Jennifer López cancela su gira This is Me Live: "estoy completamente devastada"

La gira "This Is Me Live" que tenía prevista Jennifer López, no se realizará para que pueda pasar tiempo con su familia, justo en medio de rumores que apuntarían a un supuesto divorcio con Ben Affleck.

En su página oficial se lanzó un comunicado donde se detalla que "Jennifer se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos".

Al respecto, en la misma página, se puede leer un mensaje que dejó Jlo a sus fans en Estados Unidos, donde se llevaría a cabo "This is Me" :

"Estoy completamente desconsolada y devastada por haberte decepcionado. Por favor, sepa que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Te prometo que te lo compensaré y estaremos todos juntos de nuevo. Los quiero tantísimo a todos. Hasta la proxima vez...".

¿Jennifer López y Ben Affleck rompieron?

El rumor de su separación ha estado latente en redes sociales por fotos que han circulado donde se les ve distantes, e incluso los fans han especulado que es cierto por el anuncio de la cancelación de la gira, pero ninguno de los dos lo ha confirmado o desmentido.

Apenas el año pasado, la pareja estrenó el musical que fue escrito por ambos 'This Is Me... Now", el cual retrataba parte de su relación y para San Valentin, se hicieron un tatuaje juntos.

¿Qué va a pasar con las entradas?

El mensaje que dejó el equipo de Jennifer López se asegura que los fans que compraron boletos para la gira recibiran su reembolso de forma automática si es que los adquirieron a través de Ticketmaster.

Por otra parte, para los que compraron boletos en plataformas como SeatGeek, StubHub, Vivid Seats deberán ponerse en contacto con cada una de las boleteras.