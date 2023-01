Jeremy Renner se fracturó más de 30 huesos en accidente con máquina quitanieves

El actor y músico estadounidense Jeremy Renner, conocido por su papel de Hawkeye en la saga de Marvel, aseguró este sábado haberse fracturado más de 30 huesos luego del accidente con una máquina quitanieves el pasado 1 de enero.

En una publicación en redes sociales, el artista agradeció el apoyo recibido y mencionó cómo el incidente ha cambiado sus rutinas y decisiones para este año.

"Quiero agradecerles a todos por sus mensajes y consideración. Mucho amor y aprecio para todos. Estos más de 30 huesos rotos se repararán y fortalecerán, así como el amor y el vínculo con familia y amigos se hace más profundo", dijo la estrella de Marvel en las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jeremy Renner (@jeremyrenner)

Acompañó su mensaje con una fotografía en la que se le ve haciendo rehabilitación en una camilla.

¿Qué le ha pasado a Jeremy Renner?

El accidente del artista de "The Avengers" se produjo a inicios de enero cuando Renner se encontraba limpiando los caminos de la entrada de su casa en Reno, en el estado de Nevada, cuando quedó aplastado por la máquina quitanieves.

Captura de pantalla que muestra un selfie del actor Jeremy Renner en una cama de hospital "Gracias a todos por sus amables palabras. Estoy demasiado mal ahora para escribir." / Foto: Reuters

Tras lo sucedido, Jeremy fue trasladado por transporte médico aéreo a un hospital cercano donde fue intervenido quirúrgicamente.

Según informó CNN, el actor se ha sometido hasta el momento a dos intervenciones quirúrgicas para tratar las lesiones que sufrió. El protagonista de Hawkeye fue diagnosticado con traumatismo torácico contundente y lesiones ortopédicas.

Outside my brain fog in recovery, I was very excited to watch episode 201 with my family at home 🙏❤️🙏 — Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 17, 2023

El pasado lunes, el también protagonista de “Mayor of Kingstown”, serie de Prime Video, respondió a una publicación de Twitter del programa y escribió:

“Más allá de mi confusión mental durante la recuperación, estaba muy emocionado de ver el episodio 201 con mi familia en casa”.