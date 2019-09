Jessi Alba se convierte en una sexy policía en serie L.A. Finest

Bandas de delincuentes, drogas, homicidios, cientos de municiones y una compañera de batallas es lo que Jessica Alba encuentra en su regreso como protagonista en televisión con la serie L. A. Finest, producción que estrena este miércoles a las 22 horaspor AXN y donde la actriz vuelve a encontrarse con la pantalla chica tras estelarizar Darkangelen el año 2000.

“Recibí una llamada de uno de los productores cuando estaba de incapacidad por mi tercer embarazo, acababa de tener a mi bebé cuando mi agente me pidió que leyera el guion. Había rechazado muchos papeles para televisión porque no estaba lista para regresar a actuar, pero leí y el guion y ¡maldita sea! Realmente me pareció muy bueno y divertido”, comentó la actriz en una entrevista escrita con El Sol de México.

L. A. Finest se trata de una serie que funciona como spin off de la película Bad boys, protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence, y la cual se ubica 15 años después de los hechos ocurridos en la segunda película estrenada en 2003. En ella, Alba interpreta a Nancy McKenna, “una mujer muy disciplinada que es una madrastra con una familia, pero también con un pasado que la persigue”, define la actriz.

Pero Jessica Alba no regresa por sí sola a la televisión, lo hace junto a Gabrielle Union, quien se reencuentra con su personaje de Sydpapel que interpretó en Bad boys II. “Ella es la hermana pequeña de Marcus (Lawrence), es la amante de Mike Lowrey (Smith) era lo suficientemente capaz como para conseguir un trabajo en la DEA, pero luego su hermano y su amante tuvieron que salvarla. Pensé que se merecía algo más y mejor. Quería crear una mitología que estuviera dentro del universo de Bad Boys pero separada, asociándola con una mujer igualmente ruda y misteriosa”, señala Union.

“Además muy agradable ver a mujeres que patean traseros y hacen bromas, que tienen una amistad y antecedentes complicados. ¿Dónde estaba todo eso en mi carrera? -refiere Jessica Alba- Lo mejor de todo es que las dos somos mujeres de color, por eso esta serie sesiente muy fresca y moderna”.

Foto: Cortesía

Precisamente el mostrar de manera digna a las mujeres de color fue uno de los puntos que tanto Alba como Union valoraron a la hora de aceptar estos personajes en L. A. Finest, pero también el representar el trabajo diario de la policia, lejos de los estigmas de violencia que puede ha resultado alrededor de ellos.

“Queríamos mostrar el trabajo de la policía de una manera diferente, donde no somos los que primero disparan y después averiguan, queríamos dar cuenta que la policia es responsable. Por ejemplo, hay un episodio doble donde tratamos con una comunidad marginada y tuvimos que evaluar ese capítulo para asegurarnos que fuera algo correcto de representar”, destaca la actriz de Triunfos robados.

Por su parte, Jessica Alba asegura que hubo un punto donde “tuvimos que reescribir la forma en que abordamos muchas escenas. Mi madre siempre me dijo que pensara más allá de los límites y que hiciera lo necesario para superarlos”, concluyó.