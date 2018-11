Actuar es un refugio, es como el paraíso: Jesús Ochoa

Han pasado ya más de 40 años desde que empezó su carrera haciendo teatro en Hermosillo, Sonora, pero para Jesús Ochoa la actuación se ha convertido en el juego de su vida, ese que le permite divertirse todo el tiempo.



A lo largo de años, Jesús Ochoa asegura el juego sigue igual para él como actor, pero como persona ha tenido que afrontar diferentes responsabilidades como casarse, ser papá y ahora asumir con mucha convicción por un cambio su cargo como Secretario General de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Lo dice sin dudarlo: “Actuar para mí ha sido un refugio, es como el paraíso. A veces, y aunque me critiquen mucho o me alaben, nunca sentí una responsabilidad mortal de mi trabajo. Para mí es un juego, es como ir de día de campo echar una cáscara de beisbol o de futbol con los amigos.

“Así me pasa en el teatro, el cine o la televisión, evidentemente también te enojas, sufres, te cansas, pero la sensación sigue siendo esa, como pensar en el juego, en algo divertido”, menciona el actor que ha participado en más de 50 largometrajes en el cine mexicano.

Para el ganador del Ariel a Mejor Coactuación Masculina por Bajo California: El límite del tiempo y Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, una cosa es no tomarse en serio el trabajo a ser responsable. El juego de actuar te permite hacer mucho. Gracias a Dios me encontré con el teatro y la actuación porque me salvó yo creo un 60 por ciento de mi vida”.

Aunque tiene formación como maestro normalista, Jesús Ochoa decidió venir a la Ciudad de México a estudiar en el Instituto de Arte Escénico, porque fue presa de lo que él llama el bicho de la actuación desde muy joven.

“A mi hija que ya le picó ese bicho del teatro y me dije ‘gracias Dios’. La voy a apoyar y lo primero que le pedí es que me traiga el título de actriz y luego estudie lo que quiera”, comenta con mucha convicción el actor que ha participado en películas internacionales como 007: Quantum, Hombre en llamas y Atrapen al gringo.

Jesús Ochoa se ríe todo el tiempo y parece que en él habita ese niño que todo le divierte, por ello ha hecho de la comedia su género favorito “que ya no me inviten a hacer dramas”, bromea.

“Cuando eres actor hay que cubrir diferentes géneros que te permiten ir de un medio a otro” y es claro que para Jesús Ochoa ha corrido con buena fortuna hasta ser el protagónico de telenovelas como El Bienamado, “es que además me creo guapo y eso hace la diferencia y ni modos qué nos toca a los feos, sino creérsela”.



Está por cumplir 59 años de vida el próximo mes y el histrión asegura “me siento muy bien, hubiera sido jugador de futbol o beisbol, pero el físico no me daba”, lo cierto que en este momento comparte una emoción infinita por tener que salir a escena en la obra Hello, Dolly! en donde comparte los créditos estelares con Daniela Romo.

“Me divierto a morir, además creo que estoy cantando mejor aquí que la obra anterior que hice de Los Locos Adams. No sé si será que soy muy presumido”, comenta esbozando una amplia sonrisa.

Para Jesús Ochoa hay obras que no te permiten jugar tanto, pero el musical y en particular Hello, Dolly! “es una obra como revista, es muy raro en su sentido de construcción, es un clásico, se habla con el público, tiene escenas que permite jugar y yo risueño y luego me hacen cosquillas”.

Aunque se ha probado como director de los cortometrajes Tiro de gracia, Ezequiel el volador y algunas obras de teatro, Jesús Ocho descarta su futuro por ese camino “Yo quiero jugar todavía y el director no puede hacerlo”.

SU CAMINO EN LA ANDA

Cuando se trata de hablar de su trabajo como líder de la ANDA Jesús Ochoa se pone serio y reconoce que él nunca se imaginó en un cargo así, “pero cuando me llamaron para postularnos no sé le puede decir que no, cuando hay problemas en nuestro gremio”.

Recuerda que después de ganar las elecciones y tomar posesión de su cargo en abril pasado, un hecho que lo marcó significativamente fue el suicidio de la actriz Emilia Martell en las instalaciones de Previsión Social de la ANDA.

“Cuando leí la carta póstuma de ella que decía ‘me suicidé aquí porque la ANDA va a saber qué hacer con mi cuerpo’, me cayó el 20 y me hizo pensar mucho”, recuerda el actor.

Por ello una de sus prioridades durante su gestión será buscar la unión del gremio actoral “son tiempos de cambios unidos, no divididos”, pero destaca que la prioridad serán “nuestros viejos, siempre Previsión Social, hay que cuidarlos y cada vez son más”.

Desde su perspectiva, el sindicato de actores es el que más se parece a México por la diversidad que tiene. “He conocido el lado no gozoso del actor y los sigo queriendo más y me encanta estar entre actores y actrices, es mi medio”.

Hay muchos proyectos de todo y en todos los sentidos, para trabajar desde la ANDA, afirma Ochoa, pero sobre todo pondera lograr un sindicato diferente y transparente.

Aunque ha dirigido algunos cortometrajes y obras de teatro, Jesús Ochoa no ve en su futuro dedicarse a eso, porque los directores no tienen espacio para jugar.