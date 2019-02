Joan Manuel Serrat comparte sus éxitos en Bellas Artes

Sonriente ante la vida, impaciente por ver el partido del Barcelona y sereno cuando afirma que su mejor momento de la vida es hoy “el ayer ya pasó y el futuro es incierto, no lo tengo asegurado”, Joan Manuel Serrat habló ante los medios en Bellas Artes.

El maestro, quien festeja 50 años de carrera confesó que apenas está llegando a los 47, “pero se me pegó la gana adelantar esta gira, me gusta hacer lo que quiero y cuando quiero, ya veremos cuando tenga las cinco décadas de frente, haremos otra cosa, eso es seguro”, afirmó el Catalán, quien habló de todo con mesura, más cuando se tocaron temas delicados como la política en América Latina.

“En Venezuela están viviendo una época dura, y no lo digo por el hambre, de eso llevan ya un rato sorteándola, me refiero a las últimas semanas donde parece que el gobierno podría cambiar de rostro, no puedo decir más del asunto, sólo que espero que les vaya muy bien si existe el cambio”, aunque también externó su opinión sobre la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno mexicano, “me parece que ya le tocaba”, contestó.

Serrat se retiró los lentes del rostro cuando fue cuestionado sobre los mejores recuerdos de su vida, hizo una pausa, sonrió y dijo que hay mucho de qué hablar, “una tarde no bastaría para saldar ese tema, pero recuerdo al muchacho que una vez, hace cincuenta años al igual que Ulises en La Odisea, se embarcó, tomó mar y recorrió caminos y cruzó fronteras, me gusta pensar que también en mi barquito crucé mares y enfrenté tormentas y fui acariciado por las olas”, declaró un inspirado Serrat.

Sobre la poesía y la forma en que ahora se le canta al amor, principalmente en el reguetón, pausadamente dijo que eso no le preocupaba, “creo que hablar del reguetón es algo para mí fuera de línea, me preocupa más que ahora el hombre que llegó a la luna, hace viajes al espacio, domina los aires y mares no pueda crear más poesía, en estos tiempos no veo a un Lope de Vega, un Miguel de Cervantes, un Quevedo o a un Miguel Ángel, hemos perdido la brújula por las artes y nos dejamos llevar más por la tecnología”.

Considerado un hombre cargado al romanticismo, dijo que toda su carrera la ha encaminado a darle forma a esas letras que lo enamoraron a la literatura y no crear canciones de moda o ritmos pegajosos. “Este tiempo me ha llevado por muchos caminos, México ha sido mi casa, mi patio de juegos, mi vida no se entendería si le quitaran México, aquí crucé mis últimas conversaciones con Gabriel García Márquez”, declaró.

Sobre el escritor colombiano, reveló que tiene una deuda con su viuda. “Hace muchos años en España cuando todavía ninguno de los dos pintábamos canas, me prestó su colección de vallenatos en discos de vinilio, aún los tengo y lo hizo porque me quería convencer de enamorarme de este género, habrá que devolverlos” confesó y añadió sobre el tema que hay dos obras literarias de Gabo que marcaron su vida, “sin duda 100 años de soledad y también El amor en los tiempos de cólera”, señaló.

Cultura Poesía, espacio de la libertad: Ales Steger

Aclaró que efectivamente su inspiración radica en la poesía. “Soy un ávido lector de poesía, pero no soy un musicalizador de ella, mis canciones reflejan ese gusto en mi vida, pero las letras vienen de mi inspiración". Al respecto recordó que hace tiempo unió su talento junto al de Jaime Sabines, “ambos escribimos un poema hace como doce años y el texto se hizo canción, basado en un verso suyo inspirado en la luna, esa canción será la única inédita de esta gira, pues todas los temas que completan el concierto son del álbum Mediterráneo, al que le estoy rindiendo homenaje”, señaló.

También se consideró partidario del amor, “es algo que nos hace mejores, no es igual que el romanticismo, el amor de cualquier expresión nos convierte, nos hace más generosos y se aprende mucho con él”.

Serrat hará una gira por México, visitará además de la capital del país, Guadalajara, Puebla y Monterrey. "Luego cambiamos rumbo a Nueva York y otros países, mi último concierto será el 23 de febrero aquí mismo, en el Palacio de Bellas Artes”, finalizó.