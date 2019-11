Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, cómplices fuera y dentro del escenario

“No me gusta que me interrumpas cuando yo te interrumpo”, le dice Joan Manuel Serrat a su amigo Joaquín Sabina en una charla desde el escenario del Auditorio Nacional donde se presentarán por cuatro fechas los cantautores, quienes no quieren ser considerados como tal, para compartir sus canciones con quienes ellos llaman sus “cómplices”.

“Nosotros creemos que esta gira habla de la amistad, de la camaradería, las canciones son un género mágico y rarísimo que viajan más rápido que las personas, es un milagro que sigamos llenando sitios como este, lo que más nos gusta de este concierto es poder cantar las canciones del otro”, aseguró Sabina sobre su gira No hay dos sin tres.

Celebridades Tina Turner, la reina del rock cumple 80 años

Los amantes de la palabra y de la música, recordaron sus primer contacto con tierras mexicanas y lo mucho que el país ha influenciado sus carreras que comenzaron en el contexto de la España franquista.

“Por lo que yo más agradecido le estoy a México, es por cómo la canción popular mexicana, principalmente por José Alfredo y Chabela Vargas, se ha metido a mis canciones que ya parecen más mexicanas que españolas, ese es un agradecimiento eterno, cada día que pasa soy más mexicano y eso se nota en las canciones”, explicó Sabina.

Mientras que Serrat recordó que fue el exilio que vivió en el país lo que ha marcado su relación con el país. “En el 68 tuve que exiliarme en México, tuve una maravillosa oportunidad de encontrar otra casa y a partir de entonces me he sentido una persona no solamente querida aquí sino integrada”.

Sobre los nuevos ritmos Serrat comenta, “yo con la música me pasa como con la comida, como de todo pero normalmente solo repito de unas cosas”, mientras que Sabina es más determinante, “yo oigo te todo, y sin embargo esta oleada de reguetón latino o de tras (trap) y hip hop al principio me ilusionó y dije: ¡vaya gente que rima!, y ahora preferiría que no rimaran porque vaya mierda de rimas que se oyen por ahí”.

Ambos se afirman feministas, si alguien acusa a Sabina de lo contrario el diría que “cuando han dicho de la misoginia en mis canciones, yo quisiera decir que aunque parezca que estoy hablando en primera persona en todo momento, no es así yo lo que hago es poner una foto en la calle y hablar como habla la gente y como hablaba la gente, y en ese terreno puede que haya una frase con la que yo tampoco este de acuerdo pero es que no soy yo el que habla”.

Gossip Louis Tomlinson, ex One Direction incluye a México en su gira mundial

Y aseguró sentir un profundo respeto por la lucha feminista, “de todas las revoluciones planteadas en el siglo XX, en su mayoría han sido un gran fracaso, pero quiero aplaudir a las feministas porque es la única que está dando pasos de gigantes.

En total son 7 las fechas que los amigos presentarán No hay dos sin tres, siendo el 29 y 30 de noviembre más el 9 y 10 de diciembre sus conciertos en el Auditorio Nacional, pero también visitarán Monterrey, Guadalajara y Querétaro.