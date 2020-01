Detienen a Joaquin Phoenix por protestar contra el cambio climático

El actor ganador del Globo de Oro a Mejor Actor por Joker, Joaquin Phoenix, fue detenido este viernes durante la protesta “Fire Drill Fridays” contra el cambio climático en la ciudad de Washington D.C.

De acuerdo con The Washington Post y TMZ, el actor fue tomado en custodia por la policía local luego de no acatar sus instrucciones de cooperar y dispersar la manifestación. The crowd including Joaquin Phoenix is making its way to the capitol steps. Unclear if THE JOKER intends to get arrested. #firedrillfridays pic.twitter.com/3pdh5CjMmG — Hannah Jewell (@hcjewell) January 10, 2020

Foto: AFP

Además del protagonista de Joker, el actor Martin Sheen también fue detenido tras haber participado en el mitin.

Foto: AFP

Foto: AFP

En su participación, Phoenix exhortó a la sociedad que intenten volverse veganos como él, para reducir el consumo de carne animal y lácteos, pues es la tercera causa que impacta negativamente al medio ambiente.

Otras celebridades que participaron en la protesta fueron Maggie Gyllenhaal, Saffron Burrows y la modelo Amber Valletta, además de Jane Fonda, quien está presente cada semana en las jornadas de protesta y en más de una ocasión ha sido detenida.

La policía no reveló cuánto tiempo estarán bajo custodia los dos actores. Joaquin Phoenix being led away at the capitol steps by the police at The Fire Drill Friday Protest today pic.twitter.com/oPkV5LWeA2 — Joaquin Phoenix Updates (@DailyJoaquin) January 10, 2020

Durante la pasada entrega de los Golden Globes, el actor también fue crítico y agudo en sus declaraciones al recibir el premio como Mejor Actor.

Foto: @FireDrillFriday | Twitter

De hecho, agradeció a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood por ofrecer un menú vegano como un intento para crear conciencia y combatir el cambio climático.

El actor también se refirió a sus colegas actores: