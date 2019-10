[Video] Joaquin Phoenix sorprende a fans en cines donde se exhibe Joker

Después de tanta polémica, así como controversia alrededor de la película del "Joker", finalmente llegó a los cines a nivel mundial el pasado 4 de octubre dejando a miles de fanáticos del popular villano encantados.

Y ante el gran éxito y revuelo que ha causado el filme, el protagonista, Joaquin Phoenix, decidió sorprender a algunos fanáticos al acudir a algunas funciones en este pasado fin de semana en la ciudad de Los Ángeles.

El actor entró a la sala de cine cuando terminaba la proyección de la cinta. Phoenix fue recibido entre aplausos y ovaciones.

Después, el actor convivió con los fanáticos, recibió felicitaciones de primera mano y se tomó algunas fotografías.

“Espero que les haya gustado, de no ser así no me lo digan, incluso si les gustó no me lo digan, prefiero no saberlo”, comentó el actor al entrar en uno de los complejos.

De la misma forma, se dice que el actor recorrió otros cines de la unión americana para sorprender a sus fans, aunque no se han registrado reacciones a través de las redes de esto.