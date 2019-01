Jorge Drexler, de médico a uno de los máximos cantautores latinos

“Tengo muchos años de carrera y más años de edad todavía”, bromea el músico cuando se le pregunta cuánto tiempo ha dedicado a componer y escribir.



Pero han pasado más de 25 años desde que dejó el bisturí por la pluma. “La verdad es que no me siento un señor, me siento un estudiante de medicina que se puso a escribir canciones y que de pronto está pensando que alguien va a entrar en la habitación y lo va a decir ‘se acabó la farsa’ de vuelta a tu trabajo anterior”, explica en una llamada telefónica desde Uruguay.

Y es que antes de ser músico, Drexler se tituló como médico al igual que sus padres. “Lo que tienen en común la música y la medicina es que ambos son profesiones de escucha. La gente piensa que el músico es un emisor o que el médico es un emisor de diagnósticos; pero la verdad es que el buen médico es el que escucha entre líneas, el que presta atención a la persona que tiene de frente, y sobre todo atento a lo que no le dicen. Y el buen músico es para mí el que escucha; el principal trabajo del músico es escuchar”.

De alguna manera esta visión le ha ayudado a escribir las canciones que le han dado tanto Grammys Latinos como un Oscar por su tema Al otro lado del río, canción original para la cinta Diarios de motocicleta. “Muchas veces pienso que escribo las canciones más con palabras que con historias, una detrás de la otra. Escribo mucho con imágenes, no tengo muchas canciones narrativas. Pero muchas veces voy juntando frases e imágenes”.

Los premios le han dado grandes satisfacciones, pero para el cantante es importante mantener distancia con ellos. “Es como la leyenda de la Gorgona (Medusa): si la miras a los ojos te conviertes en piedra. La fama es la Gorgona, si lo que la gente dice de ti te lo crees o lo ves de frente y lo aceptas te conviertes en una estatua de ti mismo y te inmovilizas. Hay que agradecer los premios, pero no mirarlos directamente, sino a través del reflejo del escudo, como lo hizo Perseo”.

Drexler dice esto luego de ser el máximo ganador en la 19ª edición de los Latin Grammy, donde se llevó tres premios: Mejor Álbum Cantautor, por su disco Salvavidas de hielo y Grabación y Canción del Año por su sencillo Telefonía. “Me sorprendió mucho lo que pasó. (Telefonía) rompió muchos tabúes, preconceptos acerca de que la industria solo se guía por un concepto comercial o de difusión”, explica el cantante.

“Tienen que pensar que cuando presentaban el premio a Mejor Canción me di cuenta que (Telefonía) ni siquiera tiene un videoclip, solo tiene un videolyric. Lo que pasó contravino todas las estadísticas y normas que uno cree que son los axiomas sagrados de la industria de la música, que si quieres ganarte un Grammy tienes que hacer videoclip e invertir un montón de dinero”, recuerda.

El uruguayo llamó la atención durante la ceremonia no sólo por imponerse frente a otros artistas como J Balvin o Rosalía, cantantes urbanos que lideraban nominaciones, sino también para celebrar a todos los géneros, incluido el reggaetón.

“Yo no tengo enemigos en la música, mis enemigos son los intolerantes, los xenófobos, racistas, dictadores, no alguien que haga música que no me guste. Eso no es motivo para considerar rivalidad”, señaló el inteprete de Todo se transforma. “Tengo mucho respeto por Balvin y por Ozuna, hacen música muy diferente a la mía, algunas me gustan y otras no pero han conseguido poner a la música hispana en el ojo de todo el mundo. Eso merece un aplauso y mucho respeto”, añadió.

Jorge Drexler iniciará el seis de febrero en España una gira que define como silente: “es en formato unipersonal, es decir que voy a estar yo solo con la guitarra, y eso me hace muy feliz porque es el formato con el que me gusta volver, porque es con el que se escriben las canciones y me gusta mucho volver a ahí”.

Además espera que en algún momento pare para escribir nuevamente “hace mucho que no lo hago, siempre paso temporadas sin hacerlo. Y espero no trabajar tanto como el año pasado que hicimos 100 conciertos, hacer unos menos y disfrutarlos y tener tiempo también para estar en mi casa, con mi familia y amigos, para poder cocinar los domingos y tocar la guitarra que es mi actividad favorita”, concluye.