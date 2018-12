Jorge Salinas vuelve al cine

Después de ocho años de no hacer cine, Jorge Salinas impresiona con su nuevo personaje, León, un hombre que con tan sólo 1.35 con 8 milimetros de estatura, logra enamorar a la mujer que cualquier hombre quisiera tener.



“Tengo la oportunidad de contar, junto con los demás compañeros esta historia, que lo importante no es la comedia como tal, porque no hacemos chistes, si no la historia que es linda y maravillosa; porque ves a dos seres humanos que se aman pero tienen un tema, la sociedad y sus complejos”, indicó el actor,.

Mi pequeño gran hombre que aun puede encontrarse programada en algunas salas, es una cinta dirigida por Jorge Ramírez Suárez (La gran promesa), con la que Jorge Salinas (Sexo, pudor y lagrimas) vuelve a la pantalla grande de la mano de Fernanda Castillo (El señor de los cielos), y Arleth Terán, quienes en conjunto protagonizan el elenco de la comedia romántica que busca hacer reflexionar a las personas sobre la discriminación que en ocasiones suelen realizar, aunque sea de manera inconsciente.

El actor explicó que para meterse en su personaje, más que estudiar a una persona de poca altura, buscó entender y sentir lo que las personas que están por debajo de la estatura promedio pueden llegar a sentir a causa del trato que se les da.

“Me puse a pensar lo que él sentía y como veía la vida. No sé si la perspectiva de mirar hacia arriba, así como lo maneja la película, es un dolor de cuello que va más allá. Es un dolor mucho más profundo que la gente disque normal ve y piensa de la gente diferente”, explicó el esposo de la también actriz, Elizabeth Álvarez, con quien tiene a sus mellizos, Máxima y León.

La trama de la historia se desarrolla cuando Carla (Fernanda Castillo), extravía su teléfono móvil. La exitosa mujer recibe en casa, la llamada del desconocido que encontró su celular, y después de una larga conversación se da cuenta que podría ser el hombre de su vida por lo que pactan encontrarse para entregarle el dispositivo. Es en ese momento en el que Carla descubre que el León no es como lo pintan.

Esta nueva versión es un remake de la película argentina Corazón de León, de Marcos Carnevale, y protagonizada por los argentinos Guillermo Francella y Julieta Díaz. De esta cinta también se hizo una versión francesa en 2016.

Sin esta cinta es un cierre de año con broche de oro para el actor quien también atraviesa una nueva etapa, en su carrera, ahora en una televisora distinta Imagen Televisión, en donde protagoniza junto a Marjorie de Sousa la telenovela Un cachito tuyo.

“Estoy cerrando el año con este maravilloso proyecto, con estos estrenos. Agradezco a todo el público por seguir mi carrera y espero que les guste el trabajo que hemos hecho”, comentó.