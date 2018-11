Jorge Salinas y Fernanda Castillo protagonizan Mi pequeño gran hombre, cinta libre de prejuicios

La próxima semana llegará a las pantallas Mi pequeño gran hombre, una cinta de Jorge Ramírez Suárez, protagonizada por Fernanda Castillo y Jorge Salinas. El filme antepone las diferencias físicas, sobre el prejuicio de que el hombre debe de ser el principie encantador y perfecto.



“Con este personaje entendí que, como mujer, y yo creo que todas lo hemos vivido, tenemos esa idea de que el hombre tiene que ser más alto, porque te dicen que tiene que ser así, el príncipe azul que tiene que venir montado en un caballo. Y cuando no es así ¿qué pasa?, yo me enfrenté y me cuestioné si podría estar con alguien con estas características”, comentó la protagonista.

Para Fernanda Castillo (El señor de los cielos) a esta cinta le tiene un cariño muy especial, porque la primera producción en la que tuvo un papel protagónico, aunque se hayan estrenado primero Una mujer sin filtro y Ya veremos.

Por lo que, para la actriz lo más importante de este proyecto fue entregar el mensaje de que en muchas ocasiones, las personas discriminan a otras por sus características físicas y sus limitantes, si darse cuenta de que, las peculiaridades pueden dar autenticidad y hacer únicas a esas mismas personas.

“Creo que esta discriminación chiquita justo es algo que todos hacemos porque nos han educado de cierta manera, con un montón de prejuicios donde si no es lo que nos dijeron que tenía que ser, o que así estaba bien, nos pone muchos limitantes para relacionarnos con los demás”, explicó.

Además de las actuaciones estelares de Castillo y Salinas, el elenco está completado con las actuaciones de Silvia Pasquel (3 familias), Alberto Lomnitz y (La candidata) y Arleth Terán (Simplemente María), para quien, al igual que Fernanda, fue su primer gran proyecto cinematográfico.

Mi pequeño gran hombre, es la tercera versión que se ha hecho de la cinta original, Corazón de león, de Marcos Carnevale, de la cual también se realizó una versión francesa. En muy poco tiempo la cinta se convirtió en una de las cinco películas argentinas más vistas en 2013.