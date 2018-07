José Eduardo, rechaza la oportunidad de trabajar en Hollywood

A José Eduardo Derbez por el momento no le interesa hacer carrera en Hollywood, como lo están intentando sus hermanos Vadhir y Aislinn, y como ya lo logró su papá.

“Soy un mexicano orgulloso, me gusta mi país, amo estar aquí, mi país me da trabajo, me da oportunidades, no tengo porqué moverme de aquí , soy feliz”, declaró a El Sol de México, tras ser presentado como parte del elenco de La Parodia que producen Reynaldo López y Manuel Rodríguez Ajenjo.

“A diferencia de El Privilegio de mandar donde caractericé a varios políticos, ahora en La Parodia conforme vaya saliendo el tema nos van a pedir encarnar al personaje en turno al igual que mis otros 14 compañeros actores”, detalló en la charla.

Parece que José Eduardo ya encontró su camino. “Estoy muy contento, me encanta hacer comedia es muy divertido estar aquí. Me gusta mucho, me divierto y me pagan por hacerlo. Antes hacía telenovelas, hice un receso y ya me metí a la comedia, es parte de esta carrera y no detenerte para ver que experimentas en la actuación y poniéndote retos. Y cada paso que doy en la carrera lo disfruto mucho y estoy contento con este proyecto”.

Espera que La Parodia, “dure lo que se tenga que durar, ojalá nos vaya bien, las cosas duran según la reacción del público, entonces, si el público quiere que sigamos en la televisión, seguiremos”..

ORGULLOSO DE VICTORIA RUFFO

José Eduardo Derbez se siente orgulloso también de la carrera profesional de su madre, quien actualmente es parte del elenco de la obra de teatro Las arpías. "Yo la admiro y siempre me siento orgulloso de ella, es una gran actriz, le va a ir bien en la Ciudad de México luego que viene de una gira", describió.

Y en su vida personal, aunque aún no piensa en casarse, de tener hijos a futuro, prefiere una familia pequeña.

“Ya de por sí somos muchos, yo preferiré una familia pequeña”, concluyó.