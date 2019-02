Piden que José José aparezca en público

El próximo 6 de febrero se cumple un año de que José José viajó a Miami con su hija menor Sara, tiempo desde el que no tienen noticias de él Marysol y José Joel, razón por la que piden que su padre haga una aparición física en público.

“Padre, te extrañamos, te necesitamos, aún no conoces en persona a tu nieta Elena, te deseamos que estés más que bendecido, comiendo bien con una calidad de vida fantástica y en el momento que quieras aquí estamos”.

“Pepe y yo de manera legal ya hicimos lo que tenemos que hacer tanto en México como en Estados Unidos”, dijo Marysol Sosa en entrevista.

“Estamos ahorita no sólo mi hermano José Joel y yo, sino toda Latinoamérica, todo México en espera de hasta no ver no creer. Yo espero que mi padre esté bien y obviamente salga a la luz y se deje ver y que se comunique con nosotros".

Muy segura Marysol sostiene que su hermana Sara tiene todo el poder sobre su padre. “Como su hermana mayor, como hija de José José, le digo que ‘ya háblanos, ya dinos cuando llegas y pasemos al aeropuerto por ti y nos vamos a comer, es lo único que estamos esperando”.

La cantante, quien se presentará junto a Gil Rivera en el show Nereidas en el Centro Cultural Roberto Cantoral, dijo que hace un año su padre no se tenía que haber ido a Miami.

“Corría ciertos riesgos estando en el proceso de recuperación que estaba, libre de cáncer. Como cualquier hija de una persona delicada de salud, espero que esté comiendo las seis veces al día que le pidió el médico y sólo deseando con mucha fe que tenga una calidad de vida”.

Niega también la intérprete que la relación de José José con ella y su hermano se haya fracturado. “Realmente no tengo la menor idea del porqué del distanciamiento, no lo esperábamos por parte de mi hermana, quien por cierto, maneja el twitter de nuestro papá hasta donde yo sé. Y él al mandar un supuesto mensaje meses atrás, vislumbramos su forma de escribir y pensar, dudamos qué él lo haya hecho. Y sí creo que ya en este año haga una aparición pública, lo creo y lo esperamos”.

“Y de mi hermana espero respuestas, una cosa somos mi hermano José y yo, pero por otro lado la muchacha -Sara-, debe muchas respuestas a mucha gente”.

Y aclaró que: “mi hermana –Sara-, tiene todo poder en torno a los bienes de obras y de otras cosas de nuestro padre”.

Ante la pregunta de que se habla que su hermana Sara sólo tiene interés económico en su padre, Marysol comentó: “si no es así, lo único que ha dado a entender hasta el día de hoy es eso, por eso digo nos debe muchas respuestas, porque José y yo gracias al cielo tenemos una vida familiar y profesional. Puedo decir que tenemos nuestros talentos y somos artistas, pero ni en Pepe ni en mí, nunca fue el tema de que ‘a dónde voy por el cheque, o te mueres mañana y qué calzones me dejas'. Nunca hemos sido los hijos que lo hemos hostigado con eso”.

“Como hermana mayor sí procuraba a Sara y a mí me enteró de su embarazo cuando ya tenía seis meses o siete meses, y yo le pregunté 'por qué no me dijiste desde que lo iniciaste o fuiste al ginecólogo. Nunca fuimos hermanos incomunicados, ni de hacerlos el fuchi, ni nada. Dios es nuestro testigo”, concluyó.