Muere José José y así reacciona México

Tras la muerte de José José, las reacciones de artistas, periodistas y diversas figuras del medio del espectáculo y otras esferas no se hicieron esperar.

La periodista y conductora Dioni González escribió en su cuenta de Twitter: “Siempre amoroso. Siempre príncipe. Grande. Nos dejas mucho y te seguiremos cantando #JoséJosé”, texto que acompañó de una fotografía de ella con el “Príncipe de la canción” tomada años atrás.

Siempre amoroso. Siempre príncipe. Grande. Nos dejas mucho y te seguiremos cantando #JoséJosé pic.twitter.com/N40z1pZGdU — Dioni Gonzalez (@Dioni_Gonzalez) September 28, 2019

“Buen viaje querido mío”, junto con una foto de joven del artista, fueron las líneas de que la periodista y conductora Patricia Chapoy le dedicó a José José en Twitter.

Buen viaje querido mío, descansa en Paz #JOJEJOSE pic.twitter.com/3hadBQ10e0 — Pati Chapoy (@ChapoyPati) September 28, 2019

El comediante Manuna señaló que “la realeza mexicana está de luto por la partida del príncipe de la canción...”

La realeza mexicana está de luto por la partida del príncipe de la canción... #JoseJose #QDEP #VamosPorUnasCubas — Manu NNa (@manunisima) September 28, 2019

El cantante español Alejandro Sanz lamentó también la muerte de José José: "Príncipe de las canciones... creaste tu propio reino capaz de dar la vuelta al mundo y a los corazones. Un sincero abrazo a sus familiares y amigos".

Príncipe de las canciones...creaste tu propio reino capaz de dar la vuelta al mundo y a los corazones. Un sincero abrazo a sus familiares y amigos. #DEP #JoséJosé — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 28 de septiembre de 2019

ríncipe de las canciones...creaste tu propio reino capaz de dar la vuelta al mundo y a los corazones. Un sincero abrazo a sus familiares y amigos.

“La muerte de José José es equivalente a la partida de Frank Sinatra... así de grande la voz y talento de este hombre!”, sentenció el periodista de espectáculos Esteban Macías.

Que crezca la leyenda y descanse en paz un hombre que lucho constantemente contra si mismo... la muerte de José José es equivalente a la partida de Frank Sinatra... así de grande la voz y talento de este hombre! pic.twitter.com/kDn6lrveFT — Esteban Macías (@estebannmacias) September 28, 2019

En tanto que el cantante Marco Antonio Solís pidió para que Dios reciba al Príncipe de la Canción.

Despertando con la lamentable noticia de la partida de nuestro querido príncipe de la canción @JoseJoseOficial Dios lo reciba en su regazo y descanse en paz. — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) September 28, 2019

De igual forma la actriz Laura Zapata lamentó el fallecimiento del cantante al tiempo que aseguró que nadie podrá llenar el vacío que deja.

Mi querido amigo @JoseJoseOficial buen viaje hermoso, dejas un gran legado en nuestro corazón, formas parte de nuestra historia. Toda una época y no nos dejaron decirte cuánto te amábamos. Hasta siempre, hasta nunca, hasta pronto. El Príncipe de la canción. QDEP 💐💐💐 pic.twitter.com/EXNRrBRGr5 — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) September 28, 2019

Por su parte, Odín Dupeyrón expresó: "Es triste ver cómo la gente que marco tu vida se va yendo, como todos nos vamos a ir, a mí me confirma lo importante que es disfrutar de esta vida que eventualmente se acaba. No la fama ni el talento ni nada es más importante que estar bien con tu vida. Se empiezan a morir los adultos de cuando yo era niño. El tiempo es implacable. Me siento muy afortunado de haber podido disfrutar de su talento, cantar sus canciones, y que me haya tocado poder disfrutarlo".

Mientras Freddy Ortega, uno de los Mascabrothers, señaló: “El príncipe está en el reino... un príncipe de la canción, un rey como ser humano... Lamento profundamente la partida de don José José con quien tuve la fortuna de platicar algunas veces,de estrechar su mano y disfrutar de su sonrisa... descanse en paz".

Muy consternada, Angélica María habló sobre su amigo: "Se va del mundo de la música algo muy importante, pocas voces en el mundo como las de José José, además un ser humano maravilloso".

A través de Twitter, el cantante Julio Iglesias dijo que "este día es muy triste para todos los artistas que tuvimos la suerte de compartir momentos con José José. Descansa en paz querido amigo".

Este día es muy triste para todos los artistas que tuvimos la suerte de compartir momentos con José José. Descansa en paz querido amigo. — JULIO IGLESIAS (@JulioIglesias) 28 de septiembre de 2019